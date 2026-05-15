Tin vui: Một tuyến đường ở Hà Nội chính thức thông xe

Hà Giang | 15-05-2026 - 19:32 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến đường này giúp giảm áp lực giao thông cục bộ, nhất là những thời điểm phải đóng đường ngang cho tàu hỏa Bắc - Nam lưu thông.

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, sáng ngày 14/5, lãnh đạo phường Hoàng Liệt sau khi kiểm tra thực trạng đã chính thức cho thông xe kỹ thuật tuyến đường giáp đường sắt Bắc - Nam và hồ Linh Đàm, về đích trước 45 ngày so với kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, tuyến đường tuy không dài nhưng góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân, giảm áp lực giao thông cục bộ, nhất là những thời điểm phải đóng đường ngang cho tàu hỏa Bắc - Nam lưu thông, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Tin vui: Một tuyến đường ở Hà Nội chính thức thông xe- Ảnh 1.

Tuyến đường giáp đường sắt Bắc - Nam và hồ Linh Đàm về đích trước 45 ngày so với kế hoạch đề ra (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội)

Dự án “Xây dựng tuyến đường giáp đường sắt Bắc - Nam và hồ Linh Đàm” đoạn kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ với phố Hoàng Liệt do UBND phường Hoàng Liệt là chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài khoảng 470m, mặt cắt ngang 17m. Được khởi công vào đầu tháng 12/2025, đây là dự án đầu tiên của phường Hoàng Liệt kể từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động.

Theo UBND TP. Hà Nội, tuyến đường được đầu tư đồng bộ, đúng quy hoạch, bao gồm các hạng mục giao thông và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm kết nối thông suốt trục đường Nguyễn Hữu Thọ với phố Hoàng Liệt.

Đồng thời, dự án cũng giúp khai thác hiệu quả không gian giao thông khu vực giáp đường sắt Bắc - Nam và hồ Linh Đàm.

Tuyến đường sau khi hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng tạo trục kết nối trực tiếp giữa đường Nguyễn Hữu Thọ, phố Hoàng Liệt và các khu dân cư quanh hồ Linh Đàm, giảm tải áp lực giao thông trên các tuyến đường Vành đai 3, Giải Phóng.


Hà Giang

An ninh tiền tệ

