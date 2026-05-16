Nghị định 100 hết hiệu lực: Mức phạt nồng độ cồn sẽ ra sao?

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, từ ngày 15/5/2026, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP chính thức hết hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, cơ quan chức năng lưu ý người dân rằng việc Nghị định 100 hết hiệu lực không đồng nghĩa với việc hành vi vi phạm nồng độ cồn sẽ không bị xử lý.

Thực tế, các quy định về xử phạt vi phạm giao thông không bị bãi bỏ mà được chuyển tiếp sang các nghị định chuyên ngành tương ứng với chế tài tiếp tục được duy trì nghiêm khắc, thậm chí nhiều hành vi có mức xử phạt cao hơn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông.

Hiện nay, Nghị định 168/2024/NĐ-CP đang điều chỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5 sẽ quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường sắt, thay thế phần quy định còn lại của Nghị định 100 trước đây.

Cụ thể, đối với lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô-tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với người điều khiển xe máy, hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất cũng đối mặt với mức phạt từ 8 đến 10 triệu đồng cùng hình thức phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Trong lĩnh vực giao thông đường sắt, Nghị định 81/2026/NĐ-CP quy định nhân viên đường sắt, lái tàu, phụ lái tàu hoặc người trực tiếp điều khiển phương tiện nếu vi phạm nồng độ cồn khi đang làm nhiệm vụ có thể bị phạt đến 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái tàu từ 3 tháng đến 24 tháng tùy theo mức độ vi phạm.

Bên cạnh đó, một số hành vi vi phạm tại khu vực đường ngang đường sắt cũng được tăng nặng mức xử phạt để bảo đảm an toàn. Người điều khiển xe ô-tô có hành vi vượt rào chắn hoặc không chấp hành tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy, hành vi vượt rào chắn khi chắn đang dịch chuyển hoặc khi đèn đỏ đã bật sáng sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.

Qua đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu bia, đồng thời phải chấp hành nghiêm các tín hiệu giao thông và không cố tình vi phạm tại các đường ngang đường sắt nhằm bảo vệ an toàn cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.