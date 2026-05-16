Không có tạm trú, người lao động có được mua nhà ở xã hội?

Theo PV | 16-05-2026 - 10:29 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Xây dựng cho biết, pháp luật hiện hành không quy định điều kiện cư trú khi mua nhà ở xã hội, người dân chỉ cần đáp ứng yêu cầu về nhà ở và thu nhập.

Dù có hợp đồng lao động tại TP Hà Nội, thu nhập dưới 40 triệu đồng/tháng và chưa sở hữu bất động sản nào, vợ chồng bà Đặng Thị Nga vẫn loay hoay trước bài toán tiếp cận nhà ở xã hội vì thiếu đăng ký tạm trú.

Theo phản ánh của bà Nga, căn chung cư mini gia đình đang thuê do bên thứ ba quản lý nên không cung cấp giấy tờ liên quan để đăng ký tạm trú. Khi tìm hiểu hồ sơ mua nhà ở xã hội, bà băn khoăn liệu việc không có tạm trú có ảnh hưởng đến điều kiện xét duyệt hay không.

Ngoài ra, bà Nga cũng đặt câu hỏi về yêu cầu xác nhận đóng bảo hiểm xã hội và giấy xác nhận điều kiện nhà ở trong bối cảnh nhiều dữ liệu cá nhân hiện đã được số hóa, tích hợp trên hệ thống quản lý dân cư.

Trả lời vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, pháp luật về nhà ở hiện hành chỉ quy định điều kiện để được mua, thuê mua nhà ở xã hội là đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập, không quy định về điều kiện cư trú.

Các quy định liên quan đã được nêu cụ thể tại Điều 76, Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023; Điều 29, Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, cùng các nghị định sửa đổi, bổ sung sau đó.

Bên cạnh đó, thành phần hồ sơ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội cũng đã được quy định tại Thông tư số 05/2024/TT-BXD và các thông tư sửa đổi, bổ sung của Bộ Xây dựng.

Đối với nhu cầu tìm hiểu thông tin dự án, Bộ Xây dựng đề nghị người dân truy cập Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng TP Hà Nội, UBND cấp xã nơi có dự án hoặc trang thông tin điện tử của chủ đầu tư để cập nhật danh sách dự án và chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định.

