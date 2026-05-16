Kế hoạch mới của Bộ Công Thương, ai lắp điện mặt trời mái nhà sẽ được hỗ trợ?

Theo Lê Thúy | 16-05-2026 - 14:10 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long ký Quyết định số 1126 ngày 14-5-2026 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 30-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.

Nghiên cứu nhiều chính sách hỗ trợ cho lắp điện mặt trời mái nhà

Theo kế hoạch mới ban hành, Bộ Công Thương đặt mục tiêu phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3,0% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026.

Đặc biệt, trong các tháng cao điểm nắng nóng (từ tháng 4 đến tháng 7), mục tiêu tiết kiệm điện năng tiêu thụ được xác định ở mức tối thiểu 10%.

Đáng chú ý, tại kế hoạch, Bộ Công Thương yêu cầu đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu thụ, ưu tiên lắp đặt tại cơ quan công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình; khuyến khích lắp đặt kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm và tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Mục tiêu hằng năm là có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước sử dụng điện mặt trời mái nhà, hoặc đạt 20% tổng công suất lắp đặt theo kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030 của các địa phương.

Bộ Công Thương khuyến khích các hộ gia đình lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng để chủ động một phần nguồn cung cho gia đình và tiết kiệm chi phí tiền điện; lắp đặt hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời và các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp.

Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tham mưu, đề xuất các cơ chế thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan kịp thời nghiên cứu hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện phù hợp với khả năng kỹ thuật, điều kiện kinh tế và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

Trong đó, có giải pháp phù hợp về ngân sách, hỗ trợ tín dụng lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ tại tòa nhà công sở, các hộ gia đình; đồng thời hỗ trợ tín dụng xanh, tín dụng ưu đãi cho hộ gia đình và doanh nghiệp lắp điện mặt trời mái nhà.

