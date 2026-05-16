Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự khởi công khu công nghiệp Xuân Kiên (Ninh Bình)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công khu công nghiệp Xuân Kiên giai đoạn 1 tại tỉnh Ninh Bình - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Khu công nghiệp Xuân Kiên, với quy mô 197 ha, giai đoạn 1 là 100 ha, là dự án hạ tầng công nghiệp chiến lược được định hướng trở thành điểm đến mới cho các doanh nghiệp sản xuất hiện đại, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Khu công nghiệp Xuân Kiên được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng yêu cầu sản xuất ổn định, an toàn, bền vững; kết nối giao thông liên vùng đồng bộ với các cảng biển, trung tâm logistics nhằm tối ưu hoá chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh.

Các lĩnh vực được ưu tiên thu hút đầu tư: Công nghiệp điện, điện tử, tin học, công nghiệp cơ khí, lắp ráp chế tạo máy, tự động hoá, vật liệu xây dựng hoàn thiện, chế biến thực phẩm, dược phẩm… Khu công nghiệp Xuân Kiên hướng tới môi trường làm việc xanh, cân bằng, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, việc sắp xếp, sáp nhập 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình trước đây thành tỉnh Ninh Bình hiện nay đã mở ra không gian, tiềm năng phát triển mới cho địa phương. Ninh Bình giờ đây có cả rừng, cả biển.

Sau khi được phê duyệt, Ninh Bình đang tích cực triển khai quy hoạch theo hướng phát triển tỉnh di sản, đẩy mạnh công nghiệp, lấy kinh tế biển làm động lực, đồng thời coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng.

"Ninh Bình đứng trước nhiều cơ hội để phát triển toàn diện hơn nhằm sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, những năm qua, tại Ninh Bình đã hình thành nhiều khu công nghiệp, đóng góp tích cực vào thu hút đầu tư, tăng trưởng GRDP, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ đầu tư - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Điểm lại một số nét nổi bật trong thu hút các tập đoàn công nghiệp dệt lớn thế giới về đầu tư tại tỉnh Nam Định trước đây đã nâng sản lượng của "thành phố dệt" lên hàng chục lần, xuất khẩu hàng tỷ USD, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động kỹ thuật cao, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, việc khởi công Khu công nghiệp Xuân Kiên theo hướng thu hút công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường là hướng đi rất đúng đắn, từng bước hình thành chuỗi khu công nghiệp liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các khu, cụm công nghiệp, sẽ góp phần hình thành chuỗi sản xuất đồng bộ.

Với quy hoạch tổng thể đã được xác lập cùng hệ thống giao thông thuận lợi, được Trung ương và địa phương quan tâm đầu tư, Khu công nghiệp Xuân Kiên có lợi thế kết nối quan trọng: Gắn với tuyến đường ven biển, tuyến cao tốc CT11, kết nối tới Hải Phòng và các cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, sự phát triển của các khu công nghiệp sẽ tạo việc làm tại chỗ, giúp người lao động không phải đi làm xa, có điều kiện chăm lo gia đình, góp phần nâng cao đời sống theo hướng "ly nông không ly hương".

Đồng thời, việc phát triển khu công nghiệp gắn với đô thị và dịch vụ sẽ từng bước hình thành các khu dân cư, đô thị ngay tại địa bàn nông thôn. Qua đó, xây dựng địa phương trở thành nơi đáng sống, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh và sinh sống, đồng thời tạo điều kiện để người dân góp phần xây dựng chính quê hương mình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu dự Lễ khởi công khu công nghiệp Xuân Kiên giai đoạn 1 tại tỉnh Ninh Bình - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Ninh Bình trong xúc tiến đầu tư. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, với vai trò là tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư lớn, có nhiều quan hệ với các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp hàng đầu thế giới, phối hợp chặt chẽ với địa phương để mời gọi các nhà đầu tư đến với Ninh Bình, trong đó có Khu công nghiệp Xuân Kiên.

Nhấn mạnh các điều kiện then chốt cho phát triển toàn diện, bền vững, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý tỉnh Ninh Bình phải có quy hoạch đúng, tầm nhìn dài hạn và tổ chức thực hiện hiệu quả; thu hút các nhà đầu tư lớn theo đúng định hướng đã đề ra; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống năng lượng phục vụ sản xuất.

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng, với quy hoạch đồng bộ, nguồn điện bảo đảm, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, cùng với cải cách thủ tục hành chính và sự vào cuộc của Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp và các sở, ngành trong thu hút đầu tư, Ninh Bình sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh và đạt được mục tiêu phát triển.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, ngoài chủ trương, chính sách, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ. Sự đồng thuận của người dân và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp là yếu tố quyết định để các công trình được triển khai thông suốt. Phó Thủ tướng mong muốn, vì sự phát triển chung của địa phương, người dân sẽ chia sẻ, đồng thuận, đóng góp để mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ đầu tư; các địa phương chủ động phối hợp, tạo không gian phát triển, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa bàn. Sự phát triển đồng đều của các xã, phường là nền tảng để thúc đẩy phát triển chung của toàn tỉnh Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, nhằm giúp địa phương hoàn thiện các điều kiện phát triển. Cùng với đó, các vấn đề liên quan đến vườn quốc gia Cúc Phương và phát triển không gian sinh thái cũng được đặt ra để nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tin tưởng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với việc phát triển các khu, cụm công nghiệp, trong đó có Khu công nghiệp Xuân Kiên, tỉnh Ninh Bình sẽ sớm đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.