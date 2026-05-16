Tập đoàn Trung Quốc đề xuất mô hình hợp tác đặc biệt với một tỉnh Tây Nguyên, cam kết rút ngắn 50% thời gian hoàn thành dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) và lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác của Tập đoàn Tô Thương (Ảnh: CTTĐT tỉnh Gia Lai)

Sáng 15/5, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với ông Nghiêm Giới Hoà - Nhà sáng lập Tập đoàn Tô Thương (Trung Quốc) về tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Tại buổi làm việc, Ông Nghiêm Giới Hòa cho biết, Tập đoàn Tô Thương đã ký kết hợp tác đầu tư với một số địa phương tại Việt Nam và đang xúc tiến kế hoạch thành lập một doanh nghiệp xây dựng đặt trụ sở trong nước. Qua khảo sát thực tế tại tỉnh Gia Lai, Tập đoàn Tô Thương bày tỏ mong muốn đầu tư vào một số dự án hạ tầng quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Về hình thức hợp tác đầu tư, Tập đoàn Tô Thương đề xuất triển khai các dự án theo mô hình hợp tác đầu tư FEPCO. Đây là mô hình có nhiều ưu điểm nổi bật và đang được áp dụng thành công tại Trung Quốc. Theo mô hình này, nhà thầu sẽ cung cấp giải pháp trọn gói, từ huy động vốn, thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị đến thi công, giám sát, bàn giao công trình hoàn chỉnh và chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng sau khi công trình đi vào hoạt động.

Tập đoàn Tô Thương mong muốn nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các sở, ngành liên quan để triển khai các dự án theo mô hình này. Tập đoàn cam kết chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, rút ngắn thời gian hoàn thành lên tới 50% so với dự kiến. Theo đại diện tập đoàn, việc sớm đưa các dự án vào sử dụng sẽ giúp địa phương tối ưu chi phí đầu tư, tăng thu ngân sách, giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm và nhận được sự hài lòng từ người dân.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: CTTĐT tỉnh Gia Lai)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn hoan nghênh Tập đoàn Tô Thương đã đến khảo sát và đề xuất thực hiện các dự án tại Gia Lai, đồng thời đánh giá cao quy mô, năng lực và kinh nghiệm của Tập đoàn trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong giai đoạn này, Gia Lai xác định tập trung đầu tư vào các “bài toán lớn” về giao thông, thủy lợi và hạ tầng đô thị, gồm các dự án kết nối giao thông, hệ thống hồ chứa nước phục vụ sản xuất và mạng lưới thoát nước thải. Tỉnh đang rà soát các dự án hiện có để bố trí nguồn vốn phù hợp; với những dự án cần nguồn lực lớn, địa phương sẽ giới thiệu trực tiếp cho các nhà đầu tư có tiềm lực và kinh nghiệm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Đánh giá cao ưu điểm của mô hình FEPCO, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn đề nghị Tập đoàn Tô Thương đề xuất với Chính phủ Việt Nam để xem xét và có chủ trương thực hiện, nhằm tạo cơ sở pháp lý và thuận lợi cho quá trình triển khai. Lãnh đạo tỉnh cũng giao các sở, ngành liên quan hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn, tiếp tục trao đổi và nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.