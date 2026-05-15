3 ngày nữa, nhà máy điện hơn 2,2 tỷ USD do liên danh PV Power, NASU và đại gia Hàn Quốc đầu tư sẽ khởi công

Ngày 14/5, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai, dự kiến diễn ra vào sáng 18/5.

Tại hiện trường, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh tiến độ triển khai các hạng mục phục vụ buổi lễ như sân khấu, nhà bạt, hệ thống âm thanh, ánh sáng, điện lực, giao thông, an ninh trật tự và công tác hậu cần.

Khu vực tổ chức chính được bố trí nhà bạt khung thép diện tích khoảng 700 m² với 364 chỗ ngồi, trong đó có 64 vị trí dành cho đại biểu cấp cao; khu đón tiếp riêng rộng khoảng 130 m² được bố trí liền kề. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành dựng nhà bạt và đang khẩn trương lắp đặt sân khấu, hệ thống màn hình LED, âm thanh cùng các hạng mục phụ trợ khác. Các đơn vị liên quan cũng đang tập trung nhân lực, phương tiện để hoàn thiện toàn bộ công tác chuẩn bị trước ngày 16/5/2026.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là dự án nguồn điện trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VIII, có tổng vốn đầu tư khoảng 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ USD; công suất 1.500 MW với 2 tổ máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp.

Với quy mô sử dụng khoảng 60 ha đất và 100 ha mặt nước biển, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được xem là một trong những dự án năng lượng trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ, kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Công ty SK Innovation (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026 - 2030, trở thành một trong những trung tâm điện khí LNG quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong triển khai các phần việc được giao. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày diễn ra buổi lễ không còn nhiều, do đó các đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng nội dung, từng hạng mục, bảo đảm công tác tổ chức diễn ra trang trọng, chu đáo, an toàn và đúng kế hoạch.

Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ quá trình triển khai phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ các quy định pháp luật, quyết tâm đưa dự án triển khai đúng tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh giao phường Tân Mai tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng; các sở, ngành liên quan khẩn trương phối hợp cắm mốc, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai các bước tiếp theo.

Đối với các vấn đề dân sinh liên quan đến dự án như giao thông, trường học và hạ tầng thiết yếu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp xử lý đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án cũng như ổn định đời sống Nhân dân trong khu vực.