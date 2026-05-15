Toàn dân tiết kiệm điện: Bộ Công Thương yêu cầu tắt bớt biển quảng cáo, DN sản xuất lớn phải bố trí ca kíp tránh giờ cao điểm

Bộ Công thương yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 30% điện tiêu thụ đối với chiếu sáng công cộng và quảng cáo. Ảnh minh họa.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long vừa ký Quyết định số 1126/QĐ-BCT ngày 14/5/2026 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.

Theo kế hoạch mới ban hành, Bộ Công Thương đặt mục tiêu phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026. Đặc biệt, trong các tháng cao điểm nắng nóng (từ tháng 4 đến tháng 7), mục tiêu tiết kiệm điện năng tiêu thụ được xác định ở mức tối thiểu 10%.

Bộ cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện các giải pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống xuống dưới mức 6%.

Ngoài ra, Bộ cũng đặt mục tiêu hằng năm là có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước sử dụng điện mặt trời mái nhà, hoặc đạt 20% tổng công suất lắp đặt theo kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030 của các địa phương.

Kế hoạch của Bộ Công Thương đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với từng nhóm đối tượng tiêu thụ điện:

Đối với cơ quan, công sở: Phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện theo từng quý và thực hiện nghiêm các giải pháp trong giờ cao điểm.

Đối với chiếu sáng công cộng và quảng cáo: Triển khai kế hoạch tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ. Các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời được yêu cầu tắt hoặc giảm ít nhất 50% công suất vào khung giờ cao điểm buổi tối theo yêu cầu của đơn vị điện lực.

Đối với doanh nghiệp sản xuất: Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải lồng ghép mục tiêu tiết kiệm điện vào kế hoạch sản xuất. Những cơ sở tiêu thụ từ 500.000 kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc 3% tổng điện năng tiêu thụ năm. Doanh nghiệp cần chủ động bố trí ca kíp hợp lý để tránh giờ cao điểm và sẵn sàng huy động nguồn điện dự phòng khi hệ thống quốc gia thiếu hụt.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia - NSMO (Bộ Công Thương), ngày 13/5 đã xác lập kỷ lục vận hành mới của năm 2026 khi ghi nhận mức tiêu thụ điện vượt 1,1 tỷ kWh. NSMO khẳng định, Hệ thống điện quốc gia được vận hành an toàn, ổn định, các nguồn điện được huy động tối ưu, đảm bảo cung ứng điện liên tục, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong bối cảnh nắng nóng diện rộng trên cả nước. Điện áp trên hệ thống điện và mức mang tải các thiết bị trong giới hạn vận hành cho phép. Theo dự báo, từ ngày 25/5-30/5 có xác suất cao xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt ở khu vực Hà Nội, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt trên 37⁰C. NSMO khuyến nghị người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026, trước mắt trong các ngày nắng nóng sắp tới.



