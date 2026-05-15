Quy hoạch nhiều sân bay mới

Theo Lộc Liên | 15-05-2026 - 10:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mạng lưới sân bay phía Bắc đang được định hình lại với nhiều dự án cảng hàng không mới, nhằm tăng kết nối vùng, giảm tải cho Nội Bài và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế địa phương.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 32 sân bay, gồm 15 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không quốc nội. Tổng diện tích đất dành cho hệ thống cảng hàng không dự kiến khoảng 26.025 ha.

Danh sách 15 sân bay quốc tế đến năm 2030 gồm: Nội Bài, Gia Bình, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc. Trong khi đó, 17 sân bay quốc nội gồm Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Pleiku, Phù Cát, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Biên Hòa, Thành Sơn và Thổ Chu.

Điểm nhấn lớn nhất trong lần điều chỉnh này là việc chính thức bổ sung Cảng hàng không Thổ Chu tại tỉnh An Giang vào quy hoạch quốc gia.

Theo quy hoạch, sân bay này có quy mô cấp 4C, diện tích khoảng 234 ha, công suất dự kiến đạt 20.000 hành khách mỗi năm trong giai đoạn đến 2030 và tăng lên khoảng 1 triệu khách mỗi năm vào năm 2050. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 28.800 tỷ đồng.

Từ nay đến năm 2050, Việt Nam sẽ có thêm nhiều sân bay quốc nội ở khu vực phía Bắc. Ảnh minh họa: ACV.

Quy hoạch cũng cho thấy xu hướng mở rộng mạng lưới hàng không tại khu vực miền núi và vùng sâu , vùng xa. Các sân bay Điện Biên, Lai Châu, Sa Pa và Nà Sản đều được đưa vào tầm nhìn phát triển dài hạn với công suất từ 1,5-5 triệu khách mỗi năm vào năm 2050.

Cũng theo Bộ Xây dựng, đến năm 2050, cả nước dự kiến có 35 sân bay, trong đó hệ thống sân bay quốc tế được điều chỉnh khi bổ sung sân bay quốc tế Hải Phòng mới với công suất khoảng 12 triệu khách mỗi năm, còn Cát Bi sẽ chuyển thành sân bay quốc nội.

Một điểm đáng chú ý khác là quy hoạch đã đưa vào nghiên cứu sân bay thứ hai Vùng Thủ đô để hỗ trợ sân bay Nội Bài, dù các thông số cụ thể về quy mô, công suất và vốn đầu tư chưa được xác định.

Đặc biệt, lần đầu tiên sân bay Cao Bằng được bổ sung vào quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050 với quy mô cấp 4C, diện tích khoảng 350 ha, công suất thiết kế khoảng 2 triệu khách mỗi năm và tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.700 tỷ đồng.

Về tổng thể, đến năm 2050, hệ thống cảng hàng không toàn quốc được định hướng đạt công suất khoảng 536,5 triệu hành khách mỗi năm, với tổng diện tích đất hơn 27.550 ha. Riêng sân bay Long Thành được quy hoạch đạt công suất 100 triệu khách mỗi năm, trở thành đầu mối hàng không lớn nhất cả nước.

