Du lịch dịp hè bắt đầu sôi động

Không chỉ được doanh nghiệp du lịch ưu đãi, du khách còn bớt nỗi lo chậm, hủy chuyến bay

Ngày 14-5, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dù học sinh, sinh viên chưa chính thức bước vào kỳ nghỉ hè nhưng thị trường du lịch đã bắt đầu sôi động. Nhiều gia đình tranh thủ lên kế hoạch nghỉ dưỡng sớm, trong khi các doanh nghiệp (DN) lữ hành đồng loạt tung chương trình khuyến mại để kích cầu trong bối cảnh chi phí đầu vào có xu hướng tăng.

Du lịch hè vào mùa sớm

Chị Thư Ngân (ngụ phường Long Phước, TP HCM) cho biết đã đăng ký cho con gái đang học lớp 8 tham gia chuyến tham quan Cần Giờ vào cuối tuần này cùng bạn chung trường. Chương trình do phụ huynh các lớp phối hợp tổ chức theo hình thức tour trọn gói của công ty du lịch.

Theo chị Ngân, hành trình trong ngày đưa học sinh khám phá nhiều điểm đến đặc trưng của Cần Giờ như Chiến khu Rừng Sác, Đảo Khỉ; trải nghiệm cano xuyên rừng đước và tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn. Với mức giá hơn 1 triệu đồng/người, chị cho rằng đây là lựa chọn phù hợp để con mình có dịp thư giãn sau một năm học căng thẳng.

Du khách tìm hiểu về các tour, tuyến dịp hè sắp tới .Ảnh: LAM GIANG

Không chỉ các tour ngắn ngày, nhiều gia đình cũng bắt đầu lên kế hoạch du lịch hè tại các điểm đến quen thuộc như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng hay Đà Lạt ngay sau khi năm học kết thúc vào cuối tháng 5. Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều DN lữ hành đã triển khai chương trình ưu đãi hè với sản phẩm đa dạng và mức giá linh hoạt.

Công ty Du lịch Vietravel vừa khởi động chương trình khuyến mại hè 2026 với chủ đề "Vi vu muôn nơi - Hè xanh phơi phới", diễn ra từ ngày 6-5 đến 31-7. DN này tập trung mở rộng danh mục tour trong nước theo nhiều nhóm trải nghiệm khác nhau, từ các chuyến đi ngắn ngày như Ninh Chữ - Vĩnh Hy, Nha Trang, Mũi Né - Phan Thiết, Đà Lạt đến các hành trình kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa như Đà Nẵng - Huế - Hội An hay Hà Nội - Sa Pa - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình.

Các tour miền Tây sông nước và Phú Quốc cũng tiếp tục được Vietravel đẩy mạnh trong mùa hè năm nay. Nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách đặt sớm, khách hàng thân thiết hoặc nhóm gia đình được áp dụng nhằm kích cầu du lịch nội địa.

Trong khi đó, Vietluxtour cũng giới thiệu chương trình du lịch hè 2026 với hàng trăm hành trình trong và ngoài nước, tập trung vào trải nghiệm cá nhân hóa và tối ưu chi phí cho khách gia đình, nhóm bạn trẻ, đoàn thể và DN. Theo thống kê của Vietluxtour, tính đến đầu tháng 5-2026, DN đã đạt hơn 50% kế hoạch kinh doanh mùa hè ở cả phân khúc khách lẻ lẫn khách đoàn.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Vietravel, cho biết thị trường du lịch hè có xu hướng ưu tiên những sản phẩm linh hoạt, phù hợp với quỹ thời gian, ngân sách và nhu cầu trải nghiệm riêng của từng nhóm khách hàng. "Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, DN vẫn nỗ lực giữ ổn định mặt bằng giá tour, hạn chế tối đa tác động từ chi phí đầu vào để người dân dễ dàng tiếp cận các sản phẩm du lịch hè" - ông nhận xét.

Dù vậy, nhiều gia đình cũng có xu hướng lựa chọn các hành trình ngắn, phù hợp ngân sách, thuận tiện di chuyển và tối ưu thời gian nghỉ dưỡng. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, cho rằng chi phí vé máy bay vẫn ở mức cao trong nhiều giai đoạn cao điểm nên du khách có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi đặt tour.

"Các hành trình ngắn ngày, di chuyển bằng ô tô hoặc kết hợp đường bộ - hàng không đang trở nên phổ biến nhờ giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn bảo đảm trải nghiệm nghỉ dưỡng" - bà Thu nhận định.

Tăng mức bồi thường thêm 25%

Thị trường du lịch hè tiếp tục ghi nhận tín hiệu khởi sắc, song nỗi lo chậm, hủy chuyến bay vẫn là vấn đề khiến không ít du khách băn khoăn mỗi dịp cao điểm.

Trong bối cảnh đó, dự thảo Thông tư quy định về vận tải hàng không đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến đóng góp nhận được nhiều sự quan tâm từ DN du lịch và hành khách. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất tăng mức bồi thường ứng trước thêm khoảng 25% đối với các chuyến bay chậm, hủy.

Theo dự thảo thông tư, mức bồi thường tối đa với chuyến bay nội địa có thể nâng lên 500.000 đồng/khách/chặng, tăng 100.000 đồng so với quy định hiện hành. Với các chuyến bay quốc tế, mức bồi thường cao nhất dự kiến tăng lên 180 USD/khách/chặng.

Ngoài các hình thức hoàn trả quen thuộc như tiền mặt, chuyển khoản hoặc vé miễn cước, cơ quan soạn thảo còn đề xuất bổ sung voucher và điểm thưởng của hãng hàng không nhằm tăng tính linh hoạt cho hành khách.

Nhiều DN lữ hành đánh giá đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nỗ lực nâng cao quyền lợi khách hàng của cơ quan quản lý và siết trách nhiệm vận hành của các hãng bay. Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, việc tăng mức bồi thường sẽ tạo áp lực để các hãng bay đầu tư bài bản hơn vào công tác khai thác, điều phối và dự phòng vận hành.

Ông Vũ cho rằng trước đây, việc xử lý chậm, hủy chuyến bay giữa các hãng đôi khi chưa đồng nhất, khiến du khách gặp khó khăn khi cần hỗ trợ hoặc thay đổi lịch trình. Nếu quy định mới được áp dụng đồng bộ, DN lữ hành cũng thuận lợi hơn trong việc điều chỉnh tour, đổi hành trình và hỗ trợ khách kịp thời khi phát sinh sự cố. "Điều quan trọng là khách phải được quyền lựa chọn hình thức bồi thường phù hợp, thông tin minh bạch và quy trình xử lý đơn giản" - ông góp ý.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel, nhìn nhận dự thảo thông tư nêu trên đã chạm đúng mối quan tâm lớn nhất của hành khách hiện nay. Đó là khi chậm chuyến, hủy chuyến bay, quy trình xử lý còn thiếu rõ ràng, mức hỗ trợ chưa tương xứng.

Theo ông Mẫn, một chuyến bay trễ vài giờ có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy như lỡ lịch trình tour, phát sinh chi phí khách sạn, mất cơ hội công việc hoặc ảnh hưởng trải nghiệm của cả kỳ nghỉ. "Việc tăng mức bồi thường không phải để gây áp lực cho hãng bay mà nhằm thúc đẩy các hãng nâng chất lượng vận hành, hạn chế tình trạng chậm chuyến kéo dài" - ông đánh giá.

Tuy nhiên, các DN cũng lưu ý cần tránh tình trạng hãng hàng không ưu tiên voucher thay cho tiền mặt nếu hành khách không có nhu cầu tiếp tục bay. Với nhiều người chỉ đi máy bay vài lần mỗi năm, tiền mặt vẫn là hình thức hỗ trợ thiết thực và phù hợp hơn.

Tạo áp lực nâng cao chất lượng dịch vụ Chuyên gia kinh tế, TS Lê Bá Chí Nhân nhận định chính sách bồi thường mới nếu được áp dụng sẽ tạo áp lực với chất lượng dịch vụ của các hãng bay. Khi chi phí bồi thường tăng thêm 25%, mỗi sự cố chậm, hủy chuyến không còn đơn thuần ảnh hưởng đến danh tiếng hãng bay mà trở thành chi phí tài chính hữu hình. Điều này buộc các hãng phải đầu tư nghiêm túc hơn vào việc điều phối bay, bảo dưỡng đội tàu, dự phòng khai thác và quản trị rủi ro vận hành. Chính sách bồi thường cao hơn sẽ trở thành "đòn bẩy kinh tế" thúc đẩy nâng cao chuẩn mực khai thác.



