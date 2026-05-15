Nghệ An: Nhanh chóng tháo gỡ “nút thắt” dự án khu công nghiệp hơn 1.300 tỷ đồng

Khu vực triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 tại xã Hưng Nguyên. Ảnh Phan Quỳnh.

Dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của tỉnh Nghệ An

Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 07/3/2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 1 tại Quyết định số 03/QĐ-UBND vào ngày 14/01/2026.

Dự án có quy mô khoảng 181,12 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.325 tỷ đồng (52,5 triệu USD) với thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Địa điểm thực hiện tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nguyễn Xuân Đức khẳng định, đây là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của Nghệ An, được sự quan tâm chỉ đạo rốt ráo từ lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, nhất là đối với công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, đối với khu vực 7,03 ha của 72 hộ - khu vực dự kiến tổ chức lễ khởi công thuộc xóm Nam Kẻ Gai, UBND xã Hưng Nguyên đã phê duyệt phương án bồi thường cho 45/72 hộ với diện tích hơn 4,2 ha, tổng kinh phí hỗ trợ trên 10 tỷ đồng.

Tại xóm Hưng Thịnh, UBND xã đã ban hành thông báo thu hồi đất cho 83/230 hộ, trong đó 17 hộ đã đồng ý ký hồ sơ bồi thường. Còn tại xóm Thượng Khê, UBND xã đang triển khai quy trình xác nhận nguồn gốc đất cho 88 hộ bị ảnh hưởng (diện tích 52,37 ha).

Hiện, dự án đang găp nhiều “nút thắt”, trong đó có tuyến cấp nước phục vụ khu công nghiệp có nguy cơ quá tải. Ảnh Phan Quỳnh.

Dù đa số người dân đồng thuận với chủ trương chung, tuy nhiên, hiện vẫn còn vướng mắc do người dân kiến nghị nâng mức giá đền bù từ khoảng 115.000.000 đồng/sào lên 250.000.000 đồng/sào.

Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Hoàng Anh Tiến cho biết, trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được tỉnh xem xét tháo gỡ kịp thời.

Các hộ dân đề nghị cho phép tính cộng dồn diện tích thu hồi giữa các đợt và các dự án liên quan để bảo đảm quyền lợi cho người dân. Liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án KCN VSIP Nghệ An 3, việc phê duyệt phương án bồi thường hiện vẫn chưa thể thực hiện do còn thiếu Bảng giá đất đối với một số vị trí thu hồi. Do đó, địa phương kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành, bổ sung Bảng giá đất để làm căn cứ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện theo quy định.

Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, phương án cung cấp nước cho dự án cũng có nguy cơ quá tải, trạm biến áp cũng chưa được bổ sung và đặc biệt là mỏ đất và cát để cung cấp vật liệu vẫn chưa xong.

Đoàn công tác UBND Nghệ An kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3. Ảnh Phan Quỳnh.

Hoàn thiện thủ tục GPMB, đẩy nhanh tiến độ dự án

Để tháo gỡ những vấn đề trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3.

Sau khi kiểm tra hiện trường dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết từ khi dự án KCN VSIP Nghệ An 3 đảm bảo điều kiện để triển khai thực hiện đến nay đã gần 4 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, nhưng tiến độ triển khai dự án còn chậm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận thời gian gần đây công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến tích cực. Trong đó, các lực lượng, đặc biệt là xã Hưng Nguyên, lực lượng công an đã tích cực vào cuộc, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường liên quan đến điểm tiếp nhận nguồn nước thải của dự án đang gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND xã Hưng Nguyên tổ chức đối thoại với các hộ dân trước ngày 20/5.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn cho dự án VSIP Nghệ An 3. Ảnh Phan Quỳnh.

Việc đối thoại phải bảo đảm dân chủ, cầu thị, thống kê đầy đủ các kiến nghị của người dân; các cơ quan liên quan cần chuẩn bị kỹ nội dung, phương án trả lời cụ thể, rõ ràng. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với địa phương bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức đối thoại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Hưng Nguyên hoàn thiện các thủ tục GPMB; khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; sớm xây dựng bảng giá đất mới nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả tích cực đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị UBND xã Hưng Nguyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bồi thường; phấn đấu đến ngày 30/6 cơ bản hoàn thành công tác GPMB dự án.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đề nghị nhà đầu tư cần chủ động bố trí kinh phí, linh hoạt cơ cấu nguồn vốn để bảo đảm tiến độ chi trả, giải ngân ngay khi đủ điều kiện, tạo mặt bằng sạch phục vụ triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.