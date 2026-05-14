Người dân Hà Nội sắp đón tin vui lớn về vé xe buýt, metro

UBND TP Hà Nội đang trong quá trình thu thập đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết mới quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông, nhằm thúc đẩy người dân sử dụng các phương tiện xanh, từng bước kiểm soát và giảm thiểu các loại xe gây hại cho bầu không khí.

Về chính sách liên quan phí, lệ phí, giá dịch vụ phương tiện công cộng, Hà Nội dự kiến triển khai chính sách miễn phí tiền vé xe buýt và tàu điện trên cao (metro) cho các nhóm:

So với quy định hiện hành, nhóm đối tượng được miễn phí dịch vụ phương tiện công cộng đã mở rộng hơn. Hiện nay, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), người thuộc hộ nghèo sẽ được cấp thẻ miễn phí được sử dụng trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn có trợ giá do thành phố Hà Nội quản lý. Trẻ em dưới 6 tuổi được sử dụng miễn phí không cần cấp thẻ.

Đặc biệt, để khuyến khích thói quen sử dụng phương tiện công cộng, Hà Nội có kế hoạch miễn vé cho toàn bộ hành khách vào các ngày lễ lớn, Tết cổ truyền hoặc trong các sự kiện trọng đại của địa phương và quốc gia.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 vừa qua.

Giá vé xe buýt, metro ở Hà Nội hiện nay ra sao?

Thủ đô hiện đang vận hành mạng lưới vận tải hành khách công cộng quy mô lớn với 154 tuyến xe buýt, trong đó có 128 tuyến nhận được sự hỗ trợ về giá từ ngân sách. Chi phí cho mỗi lượt di chuyển bằng xe buýt hiện nằm trong khoảng từ 8.000 đến 20.000 đồng tùy theo độ dài quãng đường.

Đối với hệ thống đường sắt đô thị, hành khách đi trên các tuyến Nhổn - ga Hà Nội hoặc Cát Linh - Hà Đông sẽ trả mức phí từ 9.000 đến 19.000 đồng cho mỗi lượt.

Đề xuất mở rộng nhóm đối tượng được miễn phí dịch vụ phương tiện công cộng có ý nghĩa lớn trong bối cảnh hiện nay.

Bảo đảm an sinh xã hội: Việc miễn phí vé giúp giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại, tạo cơ hội cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người thu nhập thấp dễ dàng di chuyển.

Kích cầu du lịch và tiêu dùng: Chính sách này tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tiếp cận các khu vực trung tâm, điểm tham quan và trung tâm thương mại, từ đó thúc đẩy hoạt động dịch vụ và kinh tế đô thị.

Thay đổi thói quen sử dụng phương tiện: Đây là giải pháp hiệu quả để khuyến khích người dân làm quen và ưu tiên sử dụng xe buýt, metro thay cho phương tiện cá nhân, góp phần hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Giảm áp lực hạ tầng giao thông: Việc huy động người dân sử dụng vận tải hành khách khối lượng lớn giúp hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, giảm thiểu rủi ro tai nạn đường bộ.

Bảo vệ môi trường bền vững: Giảm lượng xe máy và ô tô cá nhân lưu thông đồng nghĩa với việc cắt giảm khí thải độc hại, hướng tới xây dựng một Thủ đô văn minh, xanh và thân thiện với môi trường.