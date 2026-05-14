Thay đổi kỳ lạ sau một năm ở 'siêu dự án' lấn biển Cần Giờ

Theo Ngọc Lâm- Thiên Phú | 14-05-2026 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Một năm sau ngày khởi công, đến nay khu đô thị lấn biển Cần Giờ đã thành hình hài, được kỳ vọng trở thành một trong những khu đô thị du lịch hiện đại, sang trọng bậc nhất cả nước trong tương lai.


Nhìn từ trên cao, khu vực lấn biển đã trải dài hàng km ngang và lấn nhiều ra khu vực ngoài biển.

Nhiều công trình đang được xây dựng trên khu đất mà trước đây là biển nước mênh mông

Phối cảnh khu lấn biển và tuyến đường vượt biển nối từ dự án ở Cần Giờ về tới Vũng Tàu

Dự án được khởi công từ tháng 4/2025 tại xã Cần Giờ, TPHCM, trong đó dự án lấn biển có diện tích 1357ha.

Dự án đã dần thành hình sau một năm nhà đầu tư triển khai san lấp, xây dựng

Nơi đây sẽ có tòa tháp chọc trời 108 tầng top 10 thế giới kết hợp với bộ sưu tập 5 đại công viên chủ đề

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đang được triển khai rầm rộ. Đại dự án lấn biển có diện tích 2.870 ha do Vingroup xây dựng.

Tập đoàn này cũng đang xây dựng tuyến Metro Cần Giờ tốc độ cao kết nối trung tâm TP.HCM với vận tốc 350km/h. Điều này có nghĩa nơi đây đến làm việc tại trung tâm TPHCM chỉ trong 20 phút.

Khu vui chơi giải trí 122ha được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới, bao gồm công viên chủ đề, công viên nước Hybrid đầu tiên Đông Nam Á, đường tàu lượn Motor đầu tiên Việt Nam, vườn thú Safari, “Thế giới băng giá” với hải mã Bắc Cực, và Winter Wonderland 30.000m² với núi tuyết nhân tạo 60m.

Cơ cấu kinh tế của Cần Giờ cũng được định hướng chuyển dịch theo hướng "xanh", ưu tiên các ngành ít phát thải, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và gìn giữ bản sắc riêng của địa phương.

Khu đô thị lấn biển nhìn từ trên cao

Cần Giờ đang dần trở thành hạt nhân kết nối chiến lược giữa TP.HCM với các địa phương lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, mở ra không gian phát triển liên vùng quy mô lớn và hướng tới kết nối quốc tế.

Hôm nay, Vinhomes, Hòa Phát cùng loạt doanh nghiệp đồng loạt khởi công 14 dự án trên 24.700 tỷ đồng tại thành phố có quy mô kinh tế lớn thứ 3 Việt Nam

Cận cảnh thiết kế nút giao 'hoa thị' kết nối cầu Tứ Liên với Đại lộ sông Hồng

Bằng dự án 47.200 tỷ đồng, một tỉnh nỗ lực 'hồi sinh' thương cảng từng sầm uất bậc nhất Việt Nam, nơi hội tụ thương nhân Nhật Bản, Anh, Pháp...

17:19 , 14/05/2026
Từ cuối năm 2026, đi từ Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành chỉ mất 30-40 phút

17:05 , 14/05/2026
Từ 15-5, đóng BHYT cho người lao động thấp hơn mức quy định bị xử phạt ra sao?

16:33 , 14/05/2026
Tiêu tốn 22 tỷ đồng vào 800 mét đường nhưng 9 năm làm chưa xong

16:06 , 14/05/2026

