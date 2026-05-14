Tiêu tốn 22 tỷ đồng vào 800 mét đường nhưng 9 năm làm chưa xong

Dự án đầu tư công trình đường Đinh Bộ Lĩnh (phường Đông Phong, thành phố Lai Châu cũ, nay là phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu ) có tổng vốn 31 tỷ 619 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn khác. Công trình thuộc hạ tầng kỹ thuật nhóm C, loại đường cấp III, có tổng chiều dài 869,03m, được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 10/2017, đơn vị làm chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu cũ.

Quá trình thực hiện, dự án liên tiếp bị điều chỉnh, bổ sung bằng các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu cũ. Trong lần điều chỉnh cuối cùng, dự án được gia hạn đến năm 2022. Đến nay, dự án vẫn chỉ là những bụi cỏ dại và những ụ đất chưa kịp san gạt. Về kinh phí, dự án đã được giải ngân gần 22 tỷ đồng; trong đó, phần vốn tạm ứng chưa thu hồi là gần 3 tỷ đồng.

Dự án đường Đinh Bộ Lĩnh hơn 9 năm vẫn bị người dân rào chắn, không thể thi công

Anh Tô Mạnh Cường, tổ 22, phường Tân Phong, có đất nằm trong dự án này cho biết, khi dự án bắt đầu triển khai, các hộ dân có đất phải giải tỏa không được mời họp. Sau khi các hộ dân ý kiến về chế độ đền bù giải phóng mặt bằng thì các đơn vị của thành phố trước đây mới vào cuộc tìm hiểu, giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa xong.

Cụ thể, theo anh Cường, mảnh đất của gia đình anh được ký hợp đồng mua từ năm 2004, trước khi dự án đường Đinh Bộ Lĩnh triển khai. Tuy nhiên, gia đình anh lại không được nhận tiền đền bù hay bố trí tái định cư. "Bản thân tôi chỉ mong được đền bù đúng theo quy của Nhà nước đối với phần đất mà tôi đã mua có đầy đủ giấy tờ mua bán. Một số hộ cũng mua đất giống tôi, đã xây nhà, họ cũng chưa đồng ý giao đất và nhà vì chưa được bố trí tái định cư", anh Cường nói.

Anh Tô Mạnh Cường chỉ về khu đất chưa được đền bù của gia đình đang gây bức xúc

Cũng tại dự án này, ông Vũ Đang Nẩy và 7 hộ khác đã được phê duyệt phương án đền bù và tái định cư. Tuy nhiên, quá trình triển khai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc kiểm tra và phát hiện ra những sai phạm xảy ra tại thành phố Lai Châu (cũ), trong đó có các giao dịch đất đai tại khu vực này. Theo đó, hợp đồng mua bán đất của ông Nẩy và các hộ này được xác định là không đảm bảo quy định. Vì thế, việc bố trí tái định cư không thể triển khai. Các hộ dân từ đó cũng không nhất trí giao mặt bằng để thực hiện dự án đường Đinh Bộ Lĩnh.

Sau quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính, dự án được giao từ Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu về Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lai Châu tiếp quản. Sau khi rà soát, ngày 11/3/2026, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lai Châu có tờ trình UBND tỉnh đề nghị dừng thực hiện dự án.

Lý do được đưa ra trong tờ trình này là: Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, chủ yếu liên quan đến công tác cấp đất tái định cư và thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương nêu trên.

Lý do thứ hai là dự án đã hết thời gian thực hiện từ năm 2022, vượt quá thời gian bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. Cụ thể, theo quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 57, Luật Đầu tư công (Luật số 58/2024/QH15), dự án nhóm C có thời gian thực hiện tối đa là 3 năm và gia hạn không quá 1 năm.

Điểm giao giữa Dự án đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Hồ Đắc Di và Phạm Ngọc Thạch nằm phía sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Trần Viết Điệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu cho biết, ban kiến nghị dừng dự án để thực hiện thanh toán, quyết toán nguồn vốn đã đầu tư cho dự án. Sau khi dự án quyết toán xong, ban sẽ đề xuất hình thành dự án mới đối với phần công việc còn lại, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định của Luật Đầu tư công và bổ sung danh mục dự án vào giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai thực hiện.