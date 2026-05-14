Từ 15-5, đóng BHYT cho người lao động thấp hơn mức quy định bị xử phạt ra sao?

Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 15-5), người sử dụng lao động có hành vi đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng BHYT thấp hơn tiền lương quy định tại Điều 14 của Luật BHYT; không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký BHYT sau 60 ngày kể từ ngày đóng BHYT chậm nhất (theo quy định tại khoản 8 Điều 15 của Luật BHYT) và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc (trừ trường hợp không bị coi là trốn đóng BHYT) được coi là trốn đóng BHYT.

Khi vi phạm một trong các hành vi trốn đóng BHYT nêu trên, người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 45 triệu đồng tùy số tiền vi phạm.

Quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của người lao động bị ảnh hưởng khi doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHYT

Đối với hành vi vi phạm quy định về trốn đóng BHYT mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không đóng BHYT cho đối tượng bắt buộc tham gia BHYT.

Riêng người sử dụng lao động không lập danh sách hoặc lập danh sách không đầy đủ số người phải tham gia BHYT sau 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 17 Luật BHYT (trừ trường hợp không bị coi là trốn đóng BHYT) thì bị phạt từ 2 triệu đồng 70 triệu đồng tùy theo số lượng người lao động bị vi phạm.

Cùng với mức phạt tiền, các hành vi trốn đóng BHYT nêu trên còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.