Bằng dự án 47.200 tỷ đồng, một tỉnh nỗ lực 'hồi sinh' thương cảng từng sầm uất bậc nhất Việt Nam, nơi hội tụ thương nhân Nhật Bản, Anh, Pháp...

Hưng Yên đẩy mạnh thực hiện dự án Xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên thông tin, chiều 12/5, tỉnh đã có buổi họp về các nội dung liên quan đến dự án Xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa và dự án Khu du lịch, đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ.

Theo báo cáo, hiện nay, Sở xây dựng đang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn và đơn vị tài trợ lập quy hoạch để hoàn thiện các bước theo quy định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 với hai dự án này.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, phạm vi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 dự án Xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa có tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.700ha, thực trên trên địa bàn 4 phường, xã: Phố Hiến, Sơn Nam, Hồng Châu và Tân Hưng.

Toàn khu vực được chia thành 4 phân khu chức năng chính. Trong đó, Khu I - Phân khu Phố Hiến có quy mô khoảng 411ha, là không gian đón tiếp, bến thuyền và tái hiện khu phố cổ Phố Hiến xưa của người Việt cùng 12 quốc gia. Khu II là phân khu lễ hội và trung tâm tổ chức sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế, có quy mô khoảng 434ha.

Tại Khu III - Phân khu dịch vụ du lịch, dự án dự kiến xây dựng không gian thương mại dịch vụ, cảng, khu vui chơi giải trí và đảo Hải Đăng, với quy mô khoảng 474ha. Khu IV - Phân khu cây xanh sinh thái ven sông Hồng có quy mô khoảng 388ha, là không gian cảnh quan sinh thái, vườn cây và cắm trại.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên)

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, dự án Xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa là dự án lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của tỉnh, tạo đột phá trong thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách địa phương.

Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đề nghị nhà đầu tư và đơn vị tư vấn cần tiếp tục nghiên cứu sâu, tìm hiểu kỹ các tư liệu lịch sử, văn hóa, khai thác tối đa giá trị lịch sử, văn hóa của khu vực Phố Hiến trong quá trình triển khai dự án.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền cũng đề nghị Sở Xây dựng hoàn thiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 của hai dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 5. Chủ tịch UBND tỉnh phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam làm đầu mối chỉ đạo các sở, ngành làm việc với nhà đầu tư để thống nhất hình thức đầu tư, hình thức giao đất đối với từng dự án, phấn đấu chậm nhất đến ngày 30/7 hoàn thành lựa chọn doanh nghiệp đầu tư.

Việc "hồi sinh" Phố Hiến giúp đưa Hưng Yên trở thành trở thành trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng

Tại Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến được tổ chức hồi tháng 4, ông Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, vào các thế kỷ XVII - XVIII, Phố Hiến từng là thương cảng sầm uất bậc nhất của Đàng Ngoài, chỉ đứng sau kinh đô Thăng Long.

Không chỉ là trung tâm giao thương nhộn nhịp, đây còn là không gian giao thoa văn hóa Đông - Tây sớm, nơi hội tụ thương nhân từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hà Lan, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha cùng cộng đồng người Hoa và các nước Đông Nam Á.

Với vai trò “tuần ty”, vừa là trung tâm quản lý ngoại thương của triều đình, vừa là đầu mối thu thuế, kiểm soát tàu thuyền, Phố Hiến giữ vị trí đặc biệt trong hệ thống giao thương của Đại Việt, thể hiện rõ tinh thần cởi mở, hội nhập và bản lĩnh phát triển của quốc gia trong thời kỳ hưng thịnh.

Theo ông Nghiêm, những năm qua, tỉnh Hưng Yên dành nhiều nguồn lực để trùng tu, tôn tạo các di tích trong quần thể Phố Hiến, từng bước khôi phục diện mạo không gian di sản. Với Đề án “Đầu tư xây dựng tái hiện Thương cảng Phố Hiến xưa” đang được xây dựng, tỉnh đặt mục tiêu không chỉ phục dựng không gian đô thị cổ, mà còn làm sống lại ký ức lịch sử, khơi dậy những giá trị từng làm nên vị thế đặc biệt của Phố Hiến.

Do đó, “hồi sinh Phố Hiến” không dừng lại ở bảo tồn tĩnh mà phải gắn với phát huy giá trị, khai thác hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, đưa di sản trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho tăng trưởng bền vững.

Theo ông Phạm Văn Nghiêm, với nền tảng lịch sử lâu đời cùng khát vọng phát triển mạnh mẽ, Phố Hiến - Hưng Yên đang đứng trước cơ hội “hồi sinh” mạnh mẽ, trở thành trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Năm 2025, tỉnh Hưng Yên đã trình Chính phủ Đề án “Xây dựng và Phục dựng Phố Hiến cổ”, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 47.200 tỷ đồng. Đề án chỉ rõ, việc phục dựng Phố Hiến cổ không chỉ là bảo tồn di sản, mà còn mở ra cơ hội lớn để phát triển kinh tế - du lịch, thương mại, dịch vụ bền vững cho tỉnh Hưng Yên.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai và đi hoạt động, dự án không chỉ tạo hàng ngàn việc làm trực tiếp trong lĩnh vực du lịch mà còn thúc đẩy các ngành kinh tế phụ trợ, cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.