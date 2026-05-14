Tin rất vui: Quốc gia Trung Đông sắp có thêm đường bay thẳng tới Việt Nam, thời gian chỉ hơn 10 tiếng

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 12/5, tại trụ sở chính của Hãng hàng không EL AL Airlines trong khu vực sân bay Ben Gurion, Tel Aviv, Thương vụ cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo hãng về việc thúc đẩy và hỗ trợ mở đường bay thẳng từ Israel tới Hà Nội.

Israel là quốc gia thuộc khu vực Trung Đông, nằm ở Tây Á, bên bờ đông Địa Trung Hải. Vì vậy, nếu được khai thác theo đúng kế hoạch, đường bay này sẽ mở thêm lựa chọn đáng chú ý cho du khách Việt muốn khám phá một điểm đến mới ở Trung Đông mà không phải nối chuyến qua nước thứ ba.

Theo Báo Chính phủ, chuyến bay đầu tiên dự kiến được khai trương vào ngày 24/10/2026, kết nối sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv với sân bay Nội Bài ở Hà Nội. Giai đoạn đầu, EL AL Airlines dự kiến khai thác đường bay này trong lịch bay mùa đông, từ ngày 24/10/2026 đến 25/3/2027, với tần suất 3 chuyến mỗi tuần bằng tàu bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner.

Với thời gian bay chỉ khoảng hơn 10 tiếng, hành trình từ Việt Nam tới Israel có thể trở nên thuận tiện hơn đáng kể so với việc phải quá cảnh. Đây cũng là điểm cộng lớn với khách du lịch, doanh nhân, nhà đầu tư và cộng đồng có nhu cầu đi lại giữa hai nước.

Tel Aviv có gì hấp dẫn du khách?

Không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa của Israel, Tel Aviv còn là một trong những đô thị du lịch nổi bật bên bờ Địa Trung Hải. Trang du lịch chính thức của Tel Aviv giới thiệu thành phố này với các bãi biển đẹp, đời sống văn hóa đa dạng, ẩm thực phong phú và nhịp sống sôi động về đêm.

Một trong những trải nghiệm đặc trưng nhất tại Tel Aviv là dạo biển. Thành phố có đường bờ biển chạy dọc phía tây, nơi du khách có thể đi bộ, tắm nắng, đạp xe, ngắm hoàng hôn hoặc đơn giản là ngồi ở một quán cà phê ven biển để cảm nhận nhịp sống Địa Trung Hải.

Từ khu vực biển, du khách có thể ghé Old Jaffa, khu cảng cổ nằm trong lòng đô thị Tel Aviv-Yafo. Đây là nơi những con hẻm đá, khu chợ trời, cảng cũ, phòng trưng bày nghệ thuật, quán ăn địa phương và không gian văn hóa hiện đại cùng tồn tại. Với khách du lịch, Old Jaffa là điểm dừng chân giàu cảm xúc, nơi có thể cảm nhận rõ sự giao thoa giữa lịch sử lâu đời và nhịp sống hiện đại của thành phố.

Tel Aviv cũng nổi tiếng với White City, hay “Thành phố Trắng” – khu vực được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới. Theo UNESCO, White City of Tel Aviv là ví dụ nổi bật về các ý tưởng quy hoạch đô thị và kiến trúc hiện đại nửa đầu thế kỷ 20, đồng thời thể hiện sự thích ứng của phong trào kiến trúc hiện đại với điều kiện văn hóa và khí hậu địa phương.

Bởi vậy, Tel Aviv không chỉ có biển. Thành phố này còn hấp dẫn với những tuyến phố kiến trúc Bauhaus, các khu chợ ẩm thực như Carmel Market, những món ăn Trung Đông quen thuộc như hummus, falafel, cùng các bảo tàng, quảng trường văn hóa và đời sống nghệ thuật sôi động. Với du khách Việt, đây có thể là một điểm đến mới mẻ, vừa có biển, vừa có phố cổ, vừa có màu sắc văn hóa rất khác so với các hành trình quen thuộc ở châu Á hay châu Âu.

Cơ hội mới cho du lịch, nhưng cần theo dõi lịch bay và khuyến cáo an toàn

Khi các đường bay trực tiếp được mở rộng, việc đi lại của khách du lịch, doanh nhân, nhà đầu tư, người mua hàng và người dân hai nước sẽ thuận tiện hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

Dù vậy, do đường bay Tel Aviv – Hà Nội của EL AL hiện vẫn được công bố ở dạng kế hoạch, du khách nên theo dõi thông tin chính thức từ hãng bay, cơ quan chức năng và các kênh đặt vé trước khi lên lịch trình. Khi du lịch tới khu vực Trung Đông, du khách cũng cần cập nhật tình hình an ninh, quy định visa, bảo hiểm du lịch và các khuyến cáo cần thiết để bảo đảm chuyến đi an toàn.