Cơ quan Thuế thông báo trường hợp hộ kinh doanh có thể bị truy thu thuế, xử phạt hành chính, tính tiền nộp chậm

Thực hiện Thông báo số 320/TB-CT ngày 08/5/2026 của Cục Thuế về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và minh bạch doanh thu trong khu vực hộ kinh doanh, Thuế thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các hộ kinh doanh chủ động chuyển đổi phương thức thanh toán, kê khai trung thực và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật để thích ứng với môi trường kinh doanh số.

(Nguồn: Thuế thành phố Đà Nẵng)

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu hướng tất yếu của nền kinh tế hiện đại. Không chỉ giúp giao dịch nhanh chóng, thuận tiện, phương thức thanh toán điện tử còn hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý doanh thu hiệu quả, minh bạch dòng tiền và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài chính và ngành Thuế đã liên tục triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt với khu vực hộ và cá nhân kinh doanh - nhóm đang từng bước chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai thực tế.

Trong đó, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP đã quy định rõ hơn về chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Cùng với đó là Công điện số 124/CĐ-TTg ngày 30/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 06/3/2026 của Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc thanh toán qua chuyển khoản, mã QR, ví điện tử hay ngân hàng giúp mọi giao dịch được ghi nhận đầy đủ, từ đó hỗ trợ hộ kinh doanh kiểm soát doanh thu, chi phí và hạn chế thất thoát. Dữ liệu giao dịch minh bạch cũng là cơ sở thuận lợi để tiếp cận vốn vay, mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như nâng cao uy tín với khách hàng, đối tác.

Đáng chú ý, xu hướng tiêu dùng hiện nay cho thấy ngày càng nhiều khách hàng ưu tiên thanh toán điện tử nhờ tính tiện lợi và an toàn. Điều này đồng nghĩa những hộ kinh doanh chậm thay đổi phương thức thanh toán có nguy cơ giảm sức cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh quá trình chuyển đổi tích cực, cơ quan chức năng cũng ghi nhận một số trường hợp cố tình né tránh thanh toán điện tử nhằm che giấu doanh thu. Nhiều hình thức đối phó đã xuất hiện như thông báo “máy hỏng”, “mạng lỗi” để từ chối chuyển khoản; sử dụng nhiều tài khoản cá nhân không chính chủ để nhận tiền; yêu cầu khách ghi nội dung chuyển khoản không liên quan đến giao dịch mua bán; chia nhỏ giao dịch hoặc nhận tiền mặt song song với chuyển khoản nhằm giảm doanh thu kê khai.

Ngoài ra, một số hộ kinh doanh không xuất hóa đơn đối với giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản của người thân để nhận tiền, gây khó khăn cho việc đối chiếu dữ liệu. Theo Thuế thành phố Đà Nẵng, những hành vi này không chỉ làm méo mó môi trường kinh doanh mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.

Hiện ngành Thuế đang đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), đồng thời kết nối dữ liệu từ ngân hàng, hóa đơn điện tử, sàn thương mại điện tử và các nền tảng thanh toán để phân tích, đối chiếu doanh thu thực tế. Những trường hợp có dấu hiệu che giấu doanh thu hoặc kê khai không trung thực sẽ bị kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo quy định pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn, hộ kinh doanh vi phạm có thể bị ấn định doanh thu tính thuế, truy thu phần thuế thiếu, xử phạt vi phạm hành chính, tính tiền chậm nộp; trường hợp nghiêm trọng còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Không chỉ đối mặt nguy cơ bị xử phạt, việc duy trì các giao dịch tiền mặt thiếu minh bạch cũng khiến hộ kinh doanh gặp khó khi cần chứng minh doanh thu để vay vốn, thuê mặt bằng hoặc mở rộng hợp tác kinh doanh.

Cơ quan Thuế khuyến cáo các hộ kinh doanh chủ động thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử đúng quy định và kê khai doanh thu trung thực nhằm hạn chế rủi ro pháp lý, đồng thời tạo nền tảng phát triển ổn định, bền vững trong môi trường kinh doanh số.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, thúc đẩy thanh toán điện tử không chỉ phục vụ công tác quản lý thuế mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, văn minh và hiện đại. Với người dân, thanh toán không tiền mặt giúp giao dịch nhanh chóng, an toàn, dễ tra cứu lịch sử thanh toán; trong khi với hộ kinh doanh, đây là công cụ quản trị hiệu quả, tiết kiệm thời gian và nâng cao tính chuyên nghiệp.

Trong xu hướng chuyển đổi số hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đang trở thành yêu cầu tất yếu của nền kinh tế hiện đại. Chủ động minh bạch doanh thu, thay đổi phương thức kinh doanh và tuân thủ đúng quy định pháp luật sẽ là điều kiện để hộ kinh doanh phát triển bền vững trong thời gian tới.