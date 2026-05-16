Đề xuất hơn 39.000 tỷ đồng mở rộng sân bay Cam Ranh

Theo tờ trình gửi Bộ Xây dựng của Cục Hàng không Việt Nam, việc rà soát và điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cam Ranh là cấp thiết. Thực tế khai thác năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID -19) cho thấy sản lượng hành khách qua cảng đã lên tới 9,755 triệu lượt khách, vượt xa công suất quy hoạch cũ (dự kiến đạt 8 triệu khách vào năm 2030); ngay cả trong năm 2024, lượng khách cũng đã đạt khoảng 6,9 triệu lượt, tiệm cận công suất thiết kế hiện hành.

Để giải quyết bài toán quá tải, Cục HKVN đề xuất trong giai đoạn 2021-2030, sân bay Cam Ranh được định hướng đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO và sân bay quân sự cấp I, đủ năng lực đón các dòng máy bay thân rộng hiện đại như Boeing 747, 777, 787 hay Airbus A350. Công suất thiết kế toàn cảng sẽ được nâng lên 19-20 triệu hành khách cùng 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Ảnh: ACV.

Về hạ tầng khu bay, Cục Hàng không đề xuất giữ nguyên đường cất hạ cánh 02R/20L hiện hữu dài 3.048 m, đồng thời phá dỡ đường băng 02L/20R cũ để xây mới một đường cất hạ cánh kích thước 3.350 m x 45 m, cách đường băng hiện tại 360 m.

Đối với hệ thống nhà ga hành khách, quy hoạch dự kiến xây mới Nhà ga T1 (công suất 10 triệu khách/năm) nằm giữa đài không lưu và nhà ga T1 cũ . Công trình này sẽ được kết nối với nhà ga T1 hiện hữu, nâng tổng công suất cụm nhà ga này lên 12 triệu khách/năm. Cùng lúc, Nhà ga T2 cũng được mở rộng để đón 6-8 triệu khách/năm. Một nhà ga hàng hóa công suất 50.000 tấn/năm sẽ được bố trí phía Bắc sân đỗ tàu bay.

Nhằm đáp ứng dư địa tăng trưởng dài hạn, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Cam Ranh sẽ tiếp tục được nâng công suất lên mức 36 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Ở giai đoạn này, hệ thống đường cất hạ cánh được giữ nguyên quy mô, nhưng nhà ga hành khách sẽ có sự thay đổi lớn. Cụ thể, Nhà ga T1 tiếp tục được mở rộng lên 14 triệu khách/năm; xây mới thêm Nhà ga T3 với công suất 14 triệu khách/năm và duy trì khai thác Nhà ga T2. Nhà ga hàng hóa cũng sẽ được mở rộng về phía Nhà ga T2. Tổng quỹ đất cần thiết cho sân bay lên tới hơn 628 ha, trong đó phần đất dân dụng chiếm 580,5 ha.

Để hiện thực hóa quy hoạch này, tổng nhu cầu vốn đầu tư ước tính hơn 39.000 tỷ đồng . Trong đó, giai đoạn 2021-2030 cần khoảng 24.311 tỷ đồng và giai đoạn đến 2050 cần thêm 15.065 tỷ đồng.

Do số vốn đầu tư rất lớn, quy hoạch hướng tới việc huy động đa dạng các nguồn lực tài chính thay vì chỉ phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Các kênh được ưu tiên thu hút bao gồm nguồn vốn từ doanh nghiệp tư nhân, dòng vốn FDI, vốn vay từ các tổ chức quốc tế và đặc biệt là phương thức đối tác công tư (PPP). Tùy thuộc vào cơ chế, chính sách từng thời kỳ và tính chất của mỗi hạng mục, nhà nước sẽ lựa chọn hình thức huy động vốn linh hoạt, hiệu quả nhất.