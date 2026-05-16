Nghệ An: Tháo gỡ vướng mắc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò 7.400 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Hải Lộc. Ảnh PT.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp một số vướng mắc

Dự án Xây dựng và Kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An đã được khởi công ngày 19/12/2025, có tổng vốn đầu tư 7.400 tỷ đồng, với quy mô 3 bến cho tàu từ 50.000 tấn đến 100.000 tấn, hướng tới 200.000 tấn trong tương lai.

Dự án có diện tích sử dụng đất 32 ha cho khu vực hậu phương cảng. Diện tích sử dụng mặt nước 208,04 ha cho xây dựng các hạng mục công trình trên biển bao gồm: 3 cầu cảng với tổng chiều dài là 800m, hệ thống các công trình phụ trợ (cầu dẫn dài 2.100m, cầu kết nối từ cầu dẫn ra bến, luồng tàu, khu quay trở và đậu tàu) và phạm vi hành lang bảo vệ công trình hàng hải.

Từ khi khởi công dự án đến nay, Công ty CP Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế đã tập trung tối đa nhân lực và nguồn lực để triển khai song song các thủ tục pháp lý, đồng thời công ty cũng đã khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị và thi công gấp rút các hạng mục phụ trợ, hiện một số hạng mục đã cơ bản hoàn thành.

Cụ thể: Thi công xong đường công vụ phục vụ thi công (từ Km0+00 QL7C đến mép nước biển) dài khoảng 240m; Xây dựng 2 trạm trộn bê tông xi măng công suất mỗi trạm 90 SICOMA đã cơ bản hoàn thành, dự kiến cuối tháng 5/2026 trạm trộn đủ điều kiện cung cấp bê tông xi măng phục vụ thi công xây dựng dự án; thi công xây dựng nguồn cấp điện (xây dựng đường dây dẫn điện 35kV dài khoảng 1.000m; lắp đặt 02 trạm biến áp: 01 trạm 1.000kVA, 01 trạm 560kVA) đã cơ bản hoàn thành…

Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp một số vướng mắc. Đến nay, UBND xã Hải Lộc đã bàn giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế thuê 9,91 ha đất.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 khoảng 10,3ha, đã chi trả cho 158/163 hộ dân với số tiền 21,4 tỷ đồng. Hiện còn 5 hộ, với diện tích 1.805,9m2 chưa nhận tiền.

Từ khi khởi công dự án đến nay, chủ đầu tư đã khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị và thi công gấp rút các hạng mục phụ trợ. Ảnh PT.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 khoảng 7,8ha, hiện đã lập phương án bồi thường GPMB cho 136/137 hồ sơ của hộ dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng; đã chi trả cho 83 hộ, với số tiền 8,1 tỷ đồng, tương ứng 3,7ha (còn lại 4,1ha).

Theo Chủ tịch UBND xã Hải Lộc Nguyễn Đình Thi, về công tác giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân đang thực hiện phân chia tài sản thừa kế, trong khi thành viên gia đình sinh sống, làm ăn ở xa nên cần nhiều thời gian để thực hiện.

Nhiều hộ dân yêu cầu lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích ngoài quy hoạch và lớn hơn 100m2. Nhiều hộ dân ở sát dự án đề nghị được thu hồi đất, hỗ trợ bồi thường tái định cư do lo ngại bị ảnh hưởng bởi bụi và tiếng ồn.

Ngoài những vấn đề trên, hiện nay, mặc dù được áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác các mỏ vật liệu nhưng quá trình thực hiện vẫn mất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chưa công bố danh mục, khu vực hoặc địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ cũng như nhấn chìm ở biển dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xác định, chấp thuận vị trí tiếp nhận.

Mặc dù vậy, hiện nay dự án đang gặp một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh PT.

Nhanh chóng tháo gỡ khó khăn để dự án sớm đi vào hoạt động

Sáng 15/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Bùi Thanh An đã đi kiểm tra và làm việc với nhà đầu tư về tình hình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Cảng nước sâu Cửa Lò là hạ tầng giao thông chiến lược, là đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ, là động lực quan trọng để Nghệ An bứt phá, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khi hình thành, dự án góp phần hình thành trung tâm logistics lớn của khu vực, là cửa ngõ ra biển cho nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan; không chỉ nâng cao năng lực xuất nhập khẩu cho tỉnh, mà còn tạo sức hấp dẫn đặc biệt trong thu hút đầu tư, nhất là dòng vốn FDI.

Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, địa phương và nhà đầu tư, thời gian qua đã tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ thủ tục, triển khai có hiệu quả các công tác tại hiện trường, chuẩn bị nguyên vật liệu, phương tiện máy móc, thiết bị, sẵn sàng thi công đưa dự án vào quản lý, vận hành đảm bảo theo tiến độ được chấp thuận.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An chủ trì cuộc làm việc để nghe, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án. Ảnh PT.

Tuy nhiên, về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Hải Lộc tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động người dân thống nhất với phương án bồi thường GPMB dự án, hoàn thành và bàn giao toàn bộ diện tích đất dự án trước ngày 30/6/2026.

Các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục quan tâm, chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi, thông tin để kịp thời vận động, thuyết phục người dân thống nhất, đồng thuận ủng hộ chính quyền, nhà đầu tư triển khai dự án.

Riêng về nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị đơn vị kịp thời, khẩn trương bố trí kinh phí để chi trả đảm bảo đáp ứng tiến độ phê duyệt giải phóng mặt bằng của UBND xã Hải Lộc; đặc biệt là các hồ sơ đã phê duyệt phương án, cần chi trả ngay. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng và đầy đủ hồ sơ theo quy định.