Bờ kè 220 tỉ đồng ở biển Hải Tiến mới đưa vào sử dụng đã sụt lún nghiêm trọng

Theo Tuấn Minh | 17-05-2026 - 16:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau khi xuất hiện các hố sụt lún ở bờ kè 220 tỉ đồng ở biển Hải Tiến, đơn vị thi công đã cho lấp đất tạm thời chờ cơ quan chức năng đánh nguyên nhân

Dự án đường giao thông từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn dọc bãi biển Hải Tiến (thuộc xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) có hơn 2 km, mặt cắt rộng 34 m, bao gồm các hạng mục như kè và tường chắn sóng, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, điểm dừng đỗ xe và các công trình phụ trợ.

Bờ kè hơn 220 tỉ đồng ở biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) mới đưa vào sử dụng chưa lâu đã sụt lún nghiêm trọng

Công trình khởi công tháng 2-2024 và hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 6-2025, thời gian bảo hành 15 tháng. Dự án do UBND huyện Hoằng Hóa cũ phê duyệt năm 2023, với tổng mức đầu tư hơn 220 tỉ đồng.

Tuy nhiên, gần đây tại khu vực bờ kè thuộc dự án này đang xảy ra tình trạng sụt lún tại nhiều vị trí. Một số đoạn vỉa hè, mặt kè xuất hiện hố sâu, nứt gãy, kéo dài hàng chục mét, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Có những vị trí điểm sụt lún sâu cả mét

Trước thực trạng trên, đơn vị thi công, nhà thầu đã tiến hành đổ đất lấp các điểm sụt lún, chờ cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, đánh giá toàn bộ dự án, tìm nguyên nhân để đưa ra giải pháp khắc phục.

Đại diện UBND xã Hoằng Tiến cho biết sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, tuyến kè đã chịu tác động của các đợt mưa bão lớn trong năm 2025, đặc biệt là bão số 5 (ngày 25-8) và bão số 10 (ngày 29-9) đổ bộ trực tiếp vào khu vực Bắc Trung Bộ. Sóng lớn kết hợp triều cường đã ảnh hưởng đến kết cấu công trình, gây hư hỏng, sạt lở.

Khu vực bờ kè trước mặt biển sóng đánh tụt cát lòi ra các kết cấu công trình bờ kè

Sau mùa mưa bão, đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục một số vị trí sạt mái kè từ tháng 11-2025 đến tháng 3-2026. Tuy nhiên, đến nay tình trạng sụt lún vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng lan rộng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Thanh Hóa, qua báo cáo của UBND xã Hoằng Tiến và kiểm tra thực tế cho thấy, tại đoạn từ Km0+746,3 đến Km2+100, tuyến tường chắn vẫn ổn định, tuy nhiên chân móng tường bị sạt sụt. Phần vỉa hè sau tường, tiếp giáp mặt đường, cũng bị sạt sụt; nhiều vị trí bị xói lở, tạo thành các hố sụt sâu trung bình khoảng 2,6 m, làm hư hỏng vỉa hè và mép lòng đường.

Các điểm sụt lún hiện nay đã được đơn vị thi công, nhà thầu tạm thời đổ đất lấp lại để đảm bảo an toàn, chờ các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá chính xác nguyên nhân

Hiện nay, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn và có chiều hướng phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình và tuyến đường giao thông. Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa đánh giá, nguyên nhân ban đầu là do cát ở vị trí chân tường chắn sóng bị sóng biển đánh, gây mất chân, làm sạt sụt phần vỉa hè sau tường chắn.

Để tìm ra nguyên nhân chính xác, Sở NN-MT đề nghị chủ đầu tư, Sở Xây dựng Thanh Hóa, các nhà thầu và đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tổng thể, từ đó xác định đầy đủ và đề xuất giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm ổn định lâu dài.

