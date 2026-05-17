Chi tiết bảng lương quân đội từ ngày 1-7, cao nhất lương đại tướng hơn 26 triệu đồng/tháng

Theo Minh Chiến | 17-05-2026 - 14:13 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Với lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng, lương của sĩ quan quân đội cao nhất là cấp bậc quân hàm đại tướng, từ 24,3 triệu đồng lên gần 26,3 triệu đồng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161 ngày 15-5 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1-7-2026.

Hiện nay lương của lực lượng vũ trang được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở. Với mức tăng nêu trên, bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân từ 1-7-2026 sẽ như sau (đơn vị: đồng): 

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp:

Nhóm 1:

Nhóm 2:

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp:

Nhóm 1:

Nhóm 2:

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp:

Nhóm 1:

Nhóm 2:

Theo Nghị định 161, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Nghị định; Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.


Theo Minh Chiến

Người Lao động

Chính thức: Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu/tháng từ 1/7/2026

Loạt trụ cầu vượt dần thành hình tại nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6

Toàn văn: Nghị định 162/2026/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

13:33 , 17/05/2026
13:12 , 17/05/2026
12:49 , 17/05/2026
10:46 , 17/05/2026

