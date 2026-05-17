Tin vui đến với một loạt địa phương: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Lâm Đồng...

Cục Đường bộ Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất bổ sung thêm 3 tuyến cao tốc mới nhằm tăng cường liên kết vùng và mở rộng các hành lang vận tải chiến lược.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam nhu cầu điều chỉnh quy hoạch xuất phát từ những thay đổi lớn về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng GDP cũng như quá trình sắp xếp đơn vị hành chính theo các chủ trương mới của Trung ương và Quốc hội. Những yếu tố này được dự báo sẽ kéo theo nhu cầu vận tải và logistics tăng mạnh trong thời gian tới.

Ba tuyến cao tốc được đề xuất bổ sung gồm:

Cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái - Sơn La

Tuyến Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái - Sơn La với chiều dài khoảng 378km và quy mô 4 làn xe.

Theo định hướng quy hoạch, đây sẽ là tuyến vành đai cao tốc phía Bắc theo trục Đông - Tây, kết nối nhiều trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và cửa khẩu quốc tế như Tân Thanh (Lạng Sơn) và Chiềng Khương (Sơn La).

Tuyến đường được kỳ vọng sẽ tạo thêm hành lang vận tải xuyên biên giới, thúc đẩy phát triển logistics, thương mại và đô thị tại khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Cao tốc Cao Bằng - Tuyên Quang - Lào Cai - Sơn La

Tuyến thứ hai là cao tốc Cao Bằng - Tuyên Quang - Lào Cai - Sơn La dài khoảng 335 km, cũng được quy hoạch với quy mô 4 làn xe.

Trong đó, phương án mới đề xuất điều chỉnh hướng tuyến kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với Hà Giang theo hướng quốc lộ 279, đoạn từ Bắc Quang đến Bảo Hà.

Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, tuyến đường này sẽ góp phần hình thành trục kinh tế liên kết các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Ngoài ý nghĩa về kinh tế và logistics, tuyến cao tốc còn được đánh giá có vai trò quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường khả năng ứng phó thiên tai tại khu vực miền núi phía Bắc.

Cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa

Tuyến thứ ba được đề xuất là cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa dài khoảng 141 km, quy mô 4 làn xe.

Tuyến đường này sẽ đóng vai trò hành lang kinh tế Đông - Tây, tăng cường kết nối khu vực Nam Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời, tuyến cũng giúp liên thông với các cảng biển lớn tại Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các sân bay Phan Thiết và Long Thành.

Đồng thời, tuyến cao tốc này sẽ góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa từ Tây Nguyên ra cảng biển, đặc biệt là bauxit, alumin và nông sản xuất khẩu, qua đó giảm chi phí logistics và rút ngắn thời gian vận tải.

Bên cạnh việc bổ sung các tuyến mới, Cục Đường bộ Việt Nam cũng kiến nghị điều chỉnh quy hoạch và tiến độ đầu tư đối với nhiều dự án cao tốc hiện hữu.

Trong đó, tuyến TPHCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Cà Mau được đề xuất kéo dài để kết nối với tuyến Cà Mau - Đất Mũi. Sau điều chỉnh, toàn tuyến dự kiến dài khoảng 260 km và được định hướng đầu tư sau năm 2030.

Đối với tuyến Bảo Hà - Lai Châu, cơ quan này kiến nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư lên trước năm 2030 nhằm tăng khả năng kết nối khu vực Tây Bắc với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ở chiều ngược lại, đoạn Bắc Ninh - Hạ Long thuộc tuyến Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long được đề xuất lùi tiến độ triển khai sang sau năm 2030 do khu vực này đang đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn khác như tuyến kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề xuất bổ sung tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình dài khoảng 55 km, quy mô 4 làn xe và dự kiến đầu tư trước năm 2030 nhằm tăng cường kết nối khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Một số tuyến cao tốc đang triển khai cũng được kiến nghị mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu giao thông trong tương lai. Trong đó, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng được đề xuất nâng từ 4 lên 6 làn xe; còn các tuyến TPHCM - Chơn Thành và TPHCM - Mộc Bài được đề xuất mở rộng từ 6 lên 8 làn xe.

Minh Ngọc