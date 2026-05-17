Đóng nút giao Bưng Môn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 16/5, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an có văn bản gửi Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng TP. Đồng Nai, góp ý phương án tổ chức giao thông để đưa dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác tạm trước ngày 19/5.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thông toàn tuyến gần 54km vào ngày 18/5.

Cục CSGT yêu cầu Ban QLDA sớm hoàn thiện nhiều hạng mục kỹ thuật và an toàn trước khi đưa tuyến vào khai thác tạm. Trong đó, các nhà thầu phải tập trung hoàn thiện dải phân cách, tôn hộ lan, tôn sóng và đặc biệt là hệ thống hàng rào B40 trên toàn tuyến nhằm ngăn chặn xe máy, xe thô sơ, người đi bộ và gia súc đi vào đường cao tốc.

Cùng với đó, hệ thống biển báo giao thông, biển cấm dừng, cấm đỗ tại các nút giao, đường dẫn phải được lắp đặt đầy đủ theo đúng quy chuẩn. Đồng thời bổ sung biển hạn chế tốc độ phù hợp tại các đường nhánh.

Cục CSGT cũng yêu cầu thực hiện phân làn phương tiện, sơn trị số tốc độ dưới mặt đường cho từng làn xe, đảm bảo tốc độ khai thác tối đa phù hợp với thiết kế được phê duyệt.

Đáng chú ý, đơn vị quản lý phải hoàn thiện trạm kiểm soát tải trọng xe, hệ thống giám sát giao thông thông minh và xây dựng quy trình bàn giao dữ liệu camera giám sát cho lực lượng CSGT để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và xử lý vi phạm.

Nút ra hướng về phường Vũng Tàu, TPHCM.

Về phương án tổ chức giao thông, tại vị trí Km16+000 nút giao đường Bưng Môn (lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ Long Thành của giai đoạn cho khai thác vừa qua) Cục CSGT đề nghị đóng hoàn toàn nút giao bằng hệ thống tôn hộ lan cứng do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao khi phương tiện nhập làn vào tuyến chính.

Tại điểm đầu tuyến Km0+000 nút giao Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân, TP Đồng Nai), các đơn vị được yêu cầu bổ sung bảng chỉ dẫn phân luồng chi tiết, đồng thời bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn. Ngoài yêu cầu về hạ tầng và tổ chức giao thông, Cục CSGT đề nghị bổ sung quy chế phối hợp ba bên gồm lực lượng CSGT, đơn vị vận hành tuyến và cơ sở y tế địa phương; đồng thời cung cấp danh sách các cơ sở y tế, bãi cứu hộ gần nhất dọc tuyến để sẵn sàng xử lý sự cố phát sinh.

Chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành cũng phải thực hiện nghiêm công tác duy tu, bảo dưỡng công trình nhằm duy trì trạng thái an toàn kỹ thuật trong suốt thời gian khai thác tạm.

Cục CSGT yêu cầu Ban QLDA hoàn tất việc khắc phục toàn bộ các kiến nghị trước ngày 17/5 để phục vụ công tác kiểm tra cuối cùng trước khi dự kiến thông xe tạm.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào khai thác sẽ giảm tải cho QL 51 về sân bay Long Thành và về cảng Cái Mép - Thị Vải, biển Vũng Tàu

Ngày 18/5, khi khai thác toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54km qua Đồng Nai và TP HCM thì sẽ có các nút giao hoàn chỉnh được đưa vào khai thác gồm Võ Nguyên Giáp, 992 và QL56.

Còn điểm vào ở Bưng Môn lối xe vào cho đợt thông xe trước sẽ phải đóng lại để tránh xung đột giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn. Thay vào đó, các tài xế có thể vào Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bằng nút giao sân bay Long Thành.