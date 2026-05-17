Việt Nam có mấy tỉnh thành có 2 sân bay?

Anh Nhi | 17-05-2026 - 09:53 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ảnh minh họa: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Theo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Việt Nam từ 63 tỉnh thành được sắp xếp lại thành 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố). Mới đây, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ bảy.

Sau sắp xếp, Việt Nam có 5 tỉnh/thành sở hữu 2 sân bay dân dụng đang hoạt động:

Thành phố Hồ Chí Minh: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Sân bay Côn Đảo

Thành phố Đà Nẵng: Sân bay quốc tế Đà Nẵng và Sân bay Chu Lai

Tỉnh Gia Lai: Sân bay Pleiku và Sân bay Phù Cát

Tỉnh Đắk Lắk: Sân bay Buôn Ma Thuột và Sân bay Tuy Hòa

Tỉnh An Giang: Sân bay Rạch Giá và Sân bay quốc tế Phú Quốc

Ngoài ra, một số địa phương cũng đang triển khai dự án sân bay thứ hai:

Tỉnh Lâm Đồng: Hiện có sân bay Liên Khương (đang đóng cửa để sửa chữa) và đang triển khai dự án Sân bay Phan Thiết

Tỉnh Quảng Trị: Hiện có sân bay Đồng Hới và đang triển khai dự án Sân bay Quảng Trị

Việc sở hữu sân bay sẽ hỗ trợ địa phương rất lớn trong việc tăng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn, từ đó thu hút đầu tư, du lịch và phát triển dịch vụ nhanh hơn.

Doanh nghiệp thường ưu tiên những nơi có sân bay vì việc di chuyển của chuyên gia, khách hàng và vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn rất nhiều so với chỉ phụ thuộc vào đường bộ. Với du lịch thì tác động còn rõ rệt hơn, vì khách có thể bay thẳng thay vì phải đi ô tô nhiều giờ.

Xung quanh sân bay cũng thường hình thành khu công nghiệp, logistics, khách sạn, đô thị mới và dịch vụ thương mại, khiến tốc độ đô thị hóa tăng nhanh. Ngoài ra, sân bay còn giúp địa phương nâng vị thế trong vùng, dễ trở thành trung tâm hành chính, du lịch hoặc trung chuyển hàng hóa.

Cận cảnh nơi nước đen kịt, hôi thối vừa bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý

Anh Nhi

An ninh tiền tệ

Chính thức: Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu/tháng từ 1/7/2026

Loạt trụ cầu vượt dần thành hình tại nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6

Cận cảnh nơi nước đen kịt, hôi thối vừa bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý

09:36 , 17/05/2026
Hà Nội đặt mục tiêu dân số không quá 20 triệu người, vào top 10 thủ đô hạnh phúc thế giới

08:30 , 17/05/2026
Tin vui: VN có 1 lĩnh vực đang được luật hóa bằng 10 năm trước cộng lại, tiềm năng toàn cầu 6.000 tỷ USD

07:50 , 17/05/2026
Bộ Xây dựng mời gọi tư vấn cho siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

18:35 , 16/05/2026

