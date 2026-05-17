Việt Nam có mấy tỉnh thành có 2 sân bay?

Theo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Việt Nam từ 63 tỉnh thành được sắp xếp lại thành 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố). Mới đây, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ bảy.

Sau sắp xếp, Việt Nam có 5 tỉnh/thành sở hữu 2 sân bay dân dụng đang hoạt động:

Thành phố Hồ Chí Minh: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Sân bay Côn Đảo

Thành phố Đà Nẵng: Sân bay quốc tế Đà Nẵng và Sân bay Chu Lai

Tỉnh Gia Lai: Sân bay Pleiku và Sân bay Phù Cát

Tỉnh Đắk Lắk: Sân bay Buôn Ma Thuột và Sân bay Tuy Hòa

Tỉnh An Giang: Sân bay Rạch Giá và Sân bay quốc tế Phú Quốc

Ngoài ra, một số địa phương cũng đang triển khai dự án sân bay thứ hai:

Tỉnh Lâm Đồng: Hiện có sân bay Liên Khương (đang đóng cửa để sửa chữa) và đang triển khai dự án Sân bay Phan Thiết

Tỉnh Quảng Trị: Hiện có sân bay Đồng Hới và đang triển khai dự án Sân bay Quảng Trị

Việc sở hữu sân bay sẽ hỗ trợ địa phương rất lớn trong việc tăng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn, từ đó thu hút đầu tư, du lịch và phát triển dịch vụ nhanh hơn.

Doanh nghiệp thường ưu tiên những nơi có sân bay vì việc di chuyển của chuyên gia, khách hàng và vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn rất nhiều so với chỉ phụ thuộc vào đường bộ. Với du lịch thì tác động còn rõ rệt hơn, vì khách có thể bay thẳng thay vì phải đi ô tô nhiều giờ.

Xung quanh sân bay cũng thường hình thành khu công nghiệp, logistics, khách sạn, đô thị mới và dịch vụ thương mại, khiến tốc độ đô thị hóa tăng nhanh. Ngoài ra, sân bay còn giúp địa phương nâng vị thế trong vùng, dễ trở thành trung tâm hành chính, du lịch hoặc trung chuyển hàng hóa.