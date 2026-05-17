Hà Nội đặt mục tiêu dân số không quá 20 triệu người, vào top 10 thủ đô hạnh phúc thế giới

Theo Việt Linh | 17-05-2026 - 08:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hà Nội vừa công bố quy hoạch tầm nhìn 100 năm với mục tiêu kiểm soát dân số không quá 20 triệu người, tuổi thọ 80 và vào top 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới.

Hà Nội vừa công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trong đó đặt mục tiêu kiểm soát quy mô dân số tối đa không quá 20 triệu người vào giai đoạn dài hạn đến năm 2085 và xa hơn.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đến năm 2035, dân số Hà Nội được dự báo đạt khoảng 14-15 triệu người. Giai đoạn đến năm 2045, quy mô dân số tăng lên khoảng 15-16 triệu người và đến năm 2065 đạt khoảng 17-19 triệu người.

Ở giai đoạn dài hạn sau năm 2085, thành phố định hướng cơ bản giữ ổn định quy mô dân số, khống chế không vượt quá 20 triệu người nhằm bảo đảm quy chuẩn mật độ dân số, cân bằng phát triển hạ tầng và chất lượng sống.

Theo tính toán trong quy hoạch, đô thị Hà Nội có thể đáp ứng ngưỡng chịu tải tối đa khoảng 22-25 triệu người nếu tính thêm dân số tạm trú, khách vãng lai, người đến học tập, làm việc, giao thương, khách nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và khách du lịch.

Không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng dân số, Hà Nội cũng đưa ra loạt chỉ tiêu phát triển xã hội đáng chú ý.

Giai đoạn 2026-2035, thành phố hướng tới chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,90; tuổi thọ trung bình 79 tuổi, trong đó số năm sống khỏe tối thiểu 70 năm. Chỉ số hạnh phúc được đặt mục tiêu đạt 9,2/10.

Đến giai đoạn 2036-2045, HDI dự kiến tăng lên 0,92; tuổi thọ trung bình đạt 80 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu 72 năm. Chỉ số hạnh phúc tiếp tục tăng lên 9,5/10.

Ở giai đoạn 2046-2065, Hà Nội đặt mục tiêu HDI đạt khoảng 0,95; tuổi thọ trung bình khoảng 80 tuổi và trở thành một trong nhóm 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới.

Đây được xem là những chỉ tiêu tham vọng, thể hiện định hướng phát triển Thủ đô không chỉ theo quy mô dân số hay tốc độ đô thị hóa mà còn chú trọng chất lượng sống, sức khỏe và mức độ hài lòng của người dân.

Theo quy hoạch, việc kiểm soát dân số cũng là giải pháp quan trọng để giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, môi trường và nhà ở trong bối cảnh Hà Nội liên tục gia tăng dân số cơ học nhiều năm qua.

Quy hoạch tổng thể lần này được kỳ vọng tạo nền tảng cho Hà Nội phát triển thành đô thị hiện đại, xanh, thông minh, có khả năng cạnh tranh quốc tế trong dài hạn.

Theo Việt Linh

VTC News

