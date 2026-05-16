Bộ Xây dựng mời gọi tư vấn cho siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bộ Xây dựng đã tổ chức chương trình Roadshow (khảo sát thị trường và thu thập phản hồi) giới thiệu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS - bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED) thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh, trong quá trình chuẩn bị đầu tư, Chính phủ Việt Nam xác định việc lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm quốc tế và tư duy công nghệ tiên tiến là yếu tố then chốt, quyết định chất lượng và hiệu quả lâu dài của dự án.

Về quan điểm lựa chọn đơn vị tư vấn của Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng khẳng định: Bộ Xây dựng ủng hộ sự tham gia của các tổ chức tư vấn hàng đầu thế giới, những đơn vị đã có kinh nghiệm thực tiễn trong việc thiết kế các dự án đường sắt tốc độ cao trên thế giới. Theo đó, giải pháp thiết kế FEED không chỉ cần ứng dụng công nghệ hiện đại nhất mà còn phải phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu đặc thù của Việt Nam, tối ưu về kinh tế - kỹ thuật cũng như hài hòa với quy hoạch phát triển đô thị dọc tuyến.

Bộ Xây dựng khuyến khích mô hình liên danh giữa các tư vấn quốc tế và tư vấn trong nước để tạo thành tổ hợp tư vấn nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo kết hợp hài hòa giữa năng lực, kinh nghiệm của các tư vấn nước ngoài với hiểu biết về điều kiện thực tế Việt Nam của các tư vấn trong nước và cũng để các kỹ sư, chuyên gia Việt Nam tiếp cận, học hỏi về thiết kế, công nghệ phát triển mạng lưới đường sắt điện khí hóa hiện đại trên thế giới.

Tổng giám đốc Đào Ngọc Vinh, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) bày tỏ băn khoăn về yêu cầu đối với các doanh nghiệp, đơn vị phải có năng lực tư vấn thực hiện các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt quy mô lớn, trong khi tại Việt Nam không có các dự án này trước đó.

Đại diện TEDI cho rằng, đối với doanh nghiệp trong nước cần có cơ chế đánh giá năng lực dựa trên quy mô các dự án, cấp công trình tương tự. Như TEDI đã từng tham gia lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi và kỹ thuật của một số dự án như: dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Trao đổi về vấn đề này, ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) cho hay, gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS - bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED) thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ thiết kế hướng tuyến, đóng cọc giải phóng mặt bằng bằng thực tiễn giao cho địa phương…

Đối với khối lượng công việc phức tạp như vậy, mục tiêu gói thầu tìm kiếm những tư vấn, liên danh, tổ hợp tư vấn đủ năng lực, có kinh nghiệm thực hiện công trình, dịch vụ tương tự. Doanh nghiệp trong nước có thể liên danh, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện để thực hiện công việc này.

Đại diện Bộ Xây dựng đánh giá, với quy mô thị trường, định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam cùng quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác lớn cho các doanh nghiệp tư vấn, công nghệ, xây dựng, vận hành và phát triển công nghiệp đường sắt trong tương lai.

“Sau Roadshow này, dự án sẽ thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ và sự tham gia cạnh tranh công bằng, minh bạch của những tổ chức tư vấn lớn có uy tín trong lĩnh vực thiết kế đường sắt tốc độ cao trên thế giới”, Bộ Xây dựng kỳ vọng và mong muốn nhận được sự đồng hành, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm từ các đối tác trong nước, quốc tế hàng đầu về thiết kế nhằm cùng xây dựng một dự án đường sắt tốc độ cao hiện đại, an toàn, hiệu quả và mang tầm vóc quốc tế tại Việt Nam.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh), đi qua địa phận 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự án đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/giờ, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67,34 tỷ USD. Ban quản lý dự án Thăng Long được giao là chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo tiến độ được phê duyệt, công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án từ quý IV/2026 đến quý IV/2028. Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án độc lập, do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tuyến đi qua quyết định đầu tư; tiến độ hoàn thành quý IV/2028.

Trước mắt, để đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng và khởi công dự án trong quý IV/2028, công tác lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED thực hiện trong tháng 6/2026; báo cáo giữa kỳ của báo cáo nghiên cứu khả thi do tư vấn lập hoàn thành trong tháng 6/2027.