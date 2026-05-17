Một chủ đầu tư xin tạm dừng kế hoạch bố trí 1.381 tỉ đồng cho dự án đường sắt tốc độ cao

Ngày 17-5, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 3 TP Huế cho biết vừa có báo cáo gửi Ban QLDA Thăng Long (Bộ Xây dựng) và Sở Xây dựng TP Huế liên quan tình hình thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn phía Nam TP Huế.

Đến nay các khu tái định cư do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 thực hiện cơ bản theo đúng tiến độ.

Theo báo cáo, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua khu vực phía Nam TP Huế đi qua địa bàn 5 xã gồm Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc và Chân Mây – Lăng Cô với tổng chiều dài khoảng 55,63 km. Để phục vụ dự án, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 được giao làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, khu nghĩa trang tại khu vực từ xã Phú Hồ đến xã Phú Lộc. Tổng cộng có 8 dự án được triển khai gồm 5 khu tái định cư, 2 khu nghĩa trang và 1 chợ kết hợp tái định cư với tổng kinh phí khoảng 362,49 tỉ đồng.

Khu tái định cư Phú Đa, thuộc xã Phú Vang do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 làm chủ đầu tư.

Riêng các khu tái định cư tại xã Chân Mây – Lăng Cô do Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế làm chủ đầu tư. Đến nay, cả 8/8 dự án thuộc phạm vi Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 phụ trách đã được khởi công và đang triển khai thi công theo kế hoạch.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 cho biết trước đó đã hoàn thành việc cắm 286 mốc sơ bộ ngoài thực địa với kinh phí khoảng 415 triệu đồng và bàn giao cho các địa phương quản lý. Tuy nhiên đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa thể triển khai do chủ đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao chưa bàn giao hồ sơ mốc giới và cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương.

Theo kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2026, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 được phân bổ tổng cộng 1.558,6 tỉ đồng để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án.

Trong đó, nguồn vốn dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là 1.381 tỉ đồng; vốn thực hiện xây dựng 8 dự án tái định cư, nghĩa trang và chợ kết hợp tái định cư là 177,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo Công văn số 1031/BQLDATL-KHTH ngày 8-5 của Ban QLDA Thăng Long, hồ sơ và cọc giải phóng mặt bằng dự kiến đến quý III/2027 mới được bàn giao cho địa phương. Vì vậy, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án là 1.381 tỉ đồng. Lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 nói rằng việc xin giảm kế hoạch bố trí số tiền 1.381 tỉ đồng trong năm 2026 nhằm tránh lãng phí nguồn vốn, đồng thời kịp thời bố trí vốn cho các dự án cấp thiết khác.