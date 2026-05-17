Hà Nội phân luồng nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh từ 18/5 để thi công Vành đai 1

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 751/TB-SXD về việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Theo kế hoạch, phương án phân luồng mới sẽ chính thức triển khai từ ngày 18/5/2026 và duy trì đến khi có thông báo tiếp theo. Phạm vi thi công nằm trên địa bàn các phường Láng và Giảng Võ.

Để bảo đảm tiến độ dự án, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa ra phương án tổ chức giao thông cụ thể cho từng hướng lưu thông qua nút giao.

Cụ thể, hướng từ Nguyễn Chí Thanh đi Nguyên Hồng, xe máy và phương tiện thô sơ sẽ di chuyển theo hệ thống biển chỉ dẫn vào tuyến đường tạm được bố trí sát khu vực rào chắn. Tuyến đường này có mặt cắt rộng khoảng 7m, được thi công bằng kết cấu bê-tông nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Đối với hướng La Thành từ Hoàng Cầu đi Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện được hướng dẫn lưu thông trên tuyến đường tạm nằm sát phạm vi rào chắn, với bề rộng mặt đường trung bình từ 12,3m đến 15,2m.

Các hướng lưu thông còn lại tiếp tục tổ chức giao thông theo hệ thống biển báo và đèn tín hiệu hiện hành.

Cùng với việc điều chỉnh phân luồng, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút giao cũng như các khu vực lân cận phù hợp với thực tế lưu lượng phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông được yêu cầu tăng cường ứng trực, hướng dẫn, phân luồng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

UBND các phường Giảng Võ và Láng cũng được giao phối hợp điều tiết giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh hoặc dừng đỗ xe trái phép gây ùn tắc, đặc biệt trên các tuyến La Thành và Nguyên Hồng.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với báo chí, truyền thông để kịp thời thông tin rộng rãi về phương án tổ chức giao thông và tiến độ dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Người tham gia giao thông khi đi qua khu vực thi công được khuyến cáo chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn, giảm thiểu ùn tắc.