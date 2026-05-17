Một nhà máy sản xuất lớn nhất thế giới đặt tại Việt Nam

Nhà máy sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới của Samsung được đặt tại Việt Nam. Năm 2013, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (Samsung Thái Nguyên - SEVT) được thành lập. Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, Nhà máy Samsung tại Thái Nguyên là cơ sở sản xuất điện thoại lớn nhất của Tập đoàn Samsung trên thế giới.

SEVT nằm tại khu công nghiệp (KCN) Yên Bình, Thái Nguyên. KCN Yên Bình là khu công nghiệp đa ngành, có tiềm năng lớn trong phát triển và thu hút đầu tư vào các ngành điện tử và công nghiệp sạch, công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường như sản xuất thiết bị di động, điện tử; sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất các thiết bị tự động hóa; sản xuất thiết bị bán dẫn...

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, KCN Yên Bình nằm tiếp giáp với tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, kết nối trực tiếp với nút giao Yên Bình nên có nhiều thuận lợi về giao thông, giao thương hàng hóa.

Trong hệ thống giao thông, khu công nghiệp Yên Bình kết nối thuận lợi với Quốc lộ 18, Quốc lộ 1, Quốc lộ 5. Khu công nghiệp Yên Bình cách sân bay quốc tế Nội Bài 35 km, cách cảng biển Hải Phòng 161 km, cách cảng sông Yên Bình 5 km và cách ga đường sắt Yên Bình 1,2 km.

Sau nhiều năm đầu tư và phát triển, nơi đây từ vùng đất hoang sơ đã trở thành Khu công nghiệp có hạ tầng hiện đại, đồng bộ, liên hoàn và là điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn FDI đầu tư các ngành điện tử, công nghiệp sạch, công nghệ cao.

Sự hiện diện và liên tục phát triển của Samsung tại Thái Nguyên đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ tới kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên khi kéo theo nhiều nhà đầu tư nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung, qua đó, cùng nhau đem lại những đóng góp tích cực đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu.

Bên cạnh đó, khu công nghiệp Yên Bình còn thu hút các dự án sản xuất các thiết bị điện tử, truyền thông, đồ diện dân dụng... như dự án sản xuất linh kiện điện tử của Công ty Hansol Electronics Việt Nam; dự án sản xuất pin và ắc quy của Công ty TNHH phát triển năng lượng Trina Solar; dự án sản xuất mô đun camera của Công ty TNHH Sunny Opotech Việt Nam và hàng loạt các dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sau sự góp mặt của Samsung, Thái Nguyên nơi vốn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp đã thay đổi hoàn toàn, trở thành cứ điểm sản xuất chính của thiết bị công nghệ thông tin.

Vào ngày 15/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Samsung Electro-Mechanics Việt Nam nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, triển khai dự án mới của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình.

Dự án Samsung Electro-Mechanics Việt Nam số 2 do công ty làm chủ đầu tư, hướng tới mục tiêu sản xuất các dòng sản phẩm bảng mạch điện tử cao cấp phục vụ rô-bốt, xe ô tô tự lái và các thiết bị điện tử thông minh công nghệ cao khác. Đến nay, dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai các thủ tục liên quan đến thi công các hạng mục theo đề nghị của chủ đầu tư. Đồng chí nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của tỉnh Thái Nguyên là tạo điều kiện thuận lợi nhất, đúng quy định, để các nhà đầu tư triển khai dự án.

Thời gian qua, Thái Nguyên đã áp dụng cơ chế “luồng xanh 24 giờ”, bảo đảm giải quyết các thủ tục hành chính cũng như các công việc liên quan trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm rút ngắn thời gian, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.