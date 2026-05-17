Gần 100.000 tỷ đồng cho hạ tầng chiến lược, Phú Quốc hướng tới trung tâm du lịch, thương mại, tài chính quốc tế

Lễ kí kết diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026.

Sun Group và An Giang ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư hàng loạt dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 100 ngàn tỷ đồng.



Trước đó, tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang ngày 20/11/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, Phú Quốc cần hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển hạ tầng chuẩn quốc tế, thiết kế trục giao thông nối Bắc - Nam đảo quy mô lớn, quy hoạch đường thủy, hàng hải, đường bộ ven biển phục vụ quốc phòng và du lịch (Theo thông báo số 429-TB/VPTW ngày 25/11/2025).

11 dự án hạ tầng giao thông, du lịch với tổng vốn đầu tư gần 100 ngàn tỷ đồng sẽ triển khai đồng bộ tại Phú Quốc gồm: đường bộ, cảng biển, sân bay.

Về hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt: Trục cảnh quan ven biển phía Đông (tuyến đường ven biển phía Đông đảo) dài khoảng 44,7 km có tổng vốn đầu tư dự kiến 14.100 tỷ đồng, mở ra không gian phát triển mới cho chuỗi đô thị, du lịch.

Song hành với đó là dự án Đại lộ Đông – Tây đảo Phú Quốc, tổng vốn đầu tư khoảng 6.780 tỷ đồng, rộng 10 làn xe đóng vai trò là trục giao thông huyết mạch kết nối xuyên đảo, có năng lực vận hành như đường băng dã chiến dự phòng trong các tình huống khẩn cấp.

Đồng thời dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 975B đoạn Cửa Lấp – Cửa Cạn dài khoảng 18 km, tổng vốn đầu tư khoảng 8.200 tỷ đồng; Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 973 đoạn An Thới – Bãi Thơm dài khoảng 39,3 km với tổng mức đầu tư 11.400 tỷ đồng sẽ xóa bỏ mọi rào cản kết nối Bắc – Nam đảo.

Mạng lưới giao thông công cộng sẽ được hoàn thiện với 2 tuyến tàu điện đô thị (Tramway) trên các trục đường tỉnh ĐT 973 và ĐT 975B. Dự án Tuyến tàu điện đô thị trên đường tỉnh ĐT 973 (từ An Thới – Bãi Thơm) theo hình thức BOT với chiều dài khoảng 39,30 km, tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng; Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 2 tại đặc khu Phú Quốc (trên đường ĐT 975B từ Cửa Lấp - Cửa Cạn) theo hình thức BOT, chiều dài khoảng 18,02 km, tổng vốn 10.500 tỷ đồng.

Kết hợp cùng tuyến LRT đang triển khai phục vụ APEC, hệ thống Tramway này sẽ tạo nên mạng lưới di chuyển hiện đại, xanh và thông minh xuyên suốt đặc khu.

Về hạ tầng hàng hải, hàng không, Sun Group nghiên cứu đầu tư dự án Cảng quốc tế An Thới và Khu đô thị hỗn hợp du lịch, dịch vụ hậu cần cảng đặc khu Phú Quốc quy mô 40 ha, tổng mức đầu tư 17.000 tỷ đồng, đồng bộ cùng dự án Đường ven biển kết nối cảng biển An Thới. Với lợi thế nước sâu, “thương cảng An Thới” được kỳ vọng sẽ sầm uất như Cảng Miami, đón những siêu tàu du lịch quốc tế lớn nhất thế giới như Icon of the Sea, Wonder of the Sea quy mô 7.000 – 7.500 khách. Bên cạnh đó, dự án nâng cấp Cảng hàng không Rạch Giá (7.500 tỷ đồng) sẽ là "cánh cửa" quan trọng kết nối Phú Quốc với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực.

Về du lịch, để hoàn thiện trải nghiệm tại Nam đảo, Sun Group và tỉnh An Giang sẽ nghiên cứu dự án Khu công viên, quảng trường văn hóa và bãi đỗ xe Núi Ông Quán.

Sun Group cũng chính thức nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tuyến cáp treo số 2 thuộc dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, tổng mức đầu tư 4.371 tỷ đồng. Với chiều dài khoảng 6 km, công suất thiết kế lên đến 7.050 khách/giờ, tuyến cáp treo có khả năng phục vụ khoảng 25.000-28.000 người/ngày, kết nối từ ga An Thới ra đảo Hòn Thơm, trải nghiệm khu phức hợp, giải trí, nghỉ dưỡng Hòn Thơm với đầy đủ hạng mục vui chơi, nghỉ dưỡng, bến du thuyền, thủy phi cơ. Dự án góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển Hòn Thơm thành trung tâm dịch vụ du lịch chất lượng cao tầm cỡ quốc tế, từng bước đưa Đặc khu Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng đột phá theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hiện nay, Sun Group đang gấp rút triển khai nhiều dự án hạ tầng, du lịch chiến lược tại Phú Quốc nhằm phục vụ APEC 2027, mở rộng không gian phát triển dài hạn cho đặc khu. Trong đó có dự án mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT.975; tuyến đường sắt nhẹ đô thị (LRT) kết nối từ Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC; sân bay Phú Quốc mở rộng, Đại lộ APEC, cùng nhiều tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Nam đảo… Tất cả đều đang được cấp tập xây dựng để phục vụ cho sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế tầm cỡ diễn ra vào năm sau.

Trong giai đoạn tiếp theo, khi 11 dự án hạ tầng, du lịch mới mà tỉnh An Giang và Sun Group kí biên bản ghi nhớ hợp tác được vận hành, Phú Quốc sẽ là đặc khu đầu tiên trên cả nước có mạng lưới hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch đồng bộ, chuẩn quốc tế. Từ đó, định vị lại vai trò của Phú Quốc trên bản đồ kinh tế thế giới.

Hệ thống hạ tầng vượt trội so với các mô hình như Dubai hay Jeju sẽ biến Phú Quốc thành "thỏi nam châm" thu hút giới tinh hoa trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, công nghệ toàn cầu. Không chỉ là điểm đến hấp dẫn, đây còn là nơi lý tưởng để định cư và làm việc nhờ hệ thống giao thông đồng bộ, môi trường sống chất lượng cao và tiềm năng kinh doanh không giới hạn, đưa Phú Quốc thành “Singapore thứ 2”.