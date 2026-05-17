Công bố Quy hoạch tỉnh An Giang: Không gian mới - Tầm nhìn mới - Thành công mới

Tham dự Hội nghị có: Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số địa phương, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, tài chính, các chuyên gia, nhà khoa học.

Bản thiết kế tổng thể cho tương lai

Sau khi hợp nhất 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang trước đây, tỉnh An Giang hiện nay sở hữu diện tích tự nhiên lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gần 10.000 km2, 150 km đường biên giới, 150 hòn đảo lớn nhỏ, quy mô dân số hơn 5 triệu người.

Kế thừa hệ sinh thái đa dạng, phong phú, địa hình đặc trưng hiếm có và ôm trọn không gian biển đảo chiến lược, An Giang giờ đây không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế, mà là một trung tâm kinh tế động lực mới của Nam Bộ, sẵn sàng cho kỷ nguyên bứt phá, vươn tầm.

Quy hoạch tỉnh An Giang được xây dựng trên nền tảng tư duy phát triển mới, với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế động lực mới của vùng Tây Nam Bộ; phát triển theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển làm động lực tăng trưởng mới.

Mô hình phát triển của An Giang được kiến tạo trên một nền tảng không gian đa chiều với 4 hành lang kinh tế trọng điểm và 4 trục chiến lược tạo thành bộ khung 5 vùng kinh tế - xã hội vững chắc, khơi thông mọi dòng chảy giao thương liền mạch, xuyên biên giới và kết nối trực tiếp với Vịnh Thái Lan.

Trên cơ sở định hướng không gian phát triển, tỉnh An Giang lựa chọn 5 lĩnh vực trụ cột: Công nghiệp; Thương mại, dịch vụ logistics, cửa khẩu; Du lịch; Nông nghiệp; Kinh tế biển.

Để hiện thực hóa khát vọng, An Giang đang khẩn trương kiện toàn khung xương sống hạ tầng logistics đa phương thức, tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống 4 tuyến cao tốc động lực, 13 tuyến quốc lộ và 77 tuyến đường tỉnh đan xen liền mạch với mạng lưới 11 khu bến cảng biển hiện đại và cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tạo nên một vòng tròn kết nối liên hoàn: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không, xóa bỏ hoàn toàn mọi điểm nghẽn về lưu chuyển hàng hóa khu vực và toàn cầu.

Hệ thống đô thị phát triển theo các trục liên kết chiến lược ven biển và ven sông, đồng thời đa dạng hóa các mô hình đô thị như đô thị biển, đô thị du lịch, đô thị cửa khẩu, đô thị sông nước và đô thị đảo, gắn với định hướng đô thị xanh, thông minh và thích ứng biến đổi khí hậu. Đến năm 2030 sẽ hình thành hệ thống khoảng 40 đô thị với 5 trung tâm động lực gồm Rạch Giá, Long Xuyên, Phú Quốc, Hà Tiên và Châu Đốc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, Quy hoạch tổng thể của tỉnh An Giang là bản thiết kế tổng thể cho tương lai phát triển của tỉnh, là cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, định hình lại mô hình tăng trưởng, phân bổ lại nguồn lực để phục vụ cho các mục tiêu chiến lược, phát triển dài hạn của địa phương.

Tỉnh An Giang cam kết xây dựng một bộ máy hành chính tinh gọn, minh bạch để hỗ trợ nhà đầu tư. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ. Đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội, chủ động tạo quỹ đất sạch, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư. Luôn đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, xây dựng An Giang trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Cấu trúc phát triển tổng hợp hiếm có, tạo nên cực tăng trưởng mới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, An Giang sau khi hợp nhất đã có được một cấu trúc phát triển mới, mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều lợi thế cạnh tranh và tiềm năng để phát triển trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics của vùng, cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Trong thời gian qua, An Giang luôn giữ vững vị trí đứng đầu vùng ĐBSCL về tốc độ tăng trưởng kinh tế và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tiếp tục là điểm sáng của cả nước.

Về phát triển nông nghiệp, du lịch, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,39%. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 3,65%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 22,2%. Doanh thu từ du lịch tăng 92%. Lượng khách quốc tế tăng 90,3%. Những kết quả này của An Giang đã góp phần minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta trong cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận và biểu dương những nỗ lực lớn, kết quả nổi bật mà các cấp ủy, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư là dịp để An Giang khẳng định, xác lập tầm nhìn phát triển mới, định hướng không gian phát triển mới, tạo dựng các động lực tăng trưởng mới và thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho An Giang trong tiến trình vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng ĐBSCL cũng như cả nước.

Quy hoạch đã "vẽ" bức tranh tổng thể của An Giang chủ động hội nhập, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kiến tạo mô hình phát triển mới. Quy hoạch tỉnh đã thiết lập chuỗi liên kết giữa các đô thị động lực như Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên. Tạo kết nối liên hoàn giữa các hành lang kinh tế ven biển, hành lang kinh tế biên mậu và hành lang lưu vực các con sông của vùng ĐBSCL.

"Đây là cấu trúc phát triển tổng hợp hiếm có, nếu được tổ chức thực hiện tốt sẽ tạo nên những cực tăng trưởng mới, không chỉ cho An Giang mà cho cả vùng", Phó Thủ tướng Thường trực nói và nhấn mạnh "An Giang không thể phát triển một mình mà chỉ có thể phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở liên kết vùng chặt chẽ và phải được đặt trong quy hoạch tổng thể quốc gia. Không chỉ là việc sắp xếp không gian phát triển trong địa giới hành chính của tỉnh mà còn là công cụ để tổ chức lại không gian phát triển vùng và cả nước. Phân bố nguồn lực, hình thành các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế mới theo đúng tinh thần Nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia".

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, việc xác định mô hình tăng trưởng và định hướng các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh cần dựa trên mối liên kết bền chặt, hợp tác hỗ trợ qua lại lẫn nhau với các địa phương trong vùng ĐBSCL, với TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đặc biệt, An Giang cần chủ động, linh hoạt trong hội nhập kinh tế quốc tế, triển khai các cam kết quốc tế, đẩy mạnh kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường, giao lưu văn hóa, thu hút du lịch với các nước trong khu vực và thế giới.

Cú hích chiến lược từ Hội nghị Cấp cao APEC 2027

Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt nhấn mạnh, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử khi được lựa chọn là nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Đây là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước trong năm 2027, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế rất quan tâm. Là cơ hội để Việt Nam cũng như tỉnh An Giang quảng bá rộng rãi hình ảnh của một quốc gia hòa bình, ổn định, năng động, phát triển. Là bước đột phá để nâng cấp, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, giá trị văn hóa, thương hiệu, chất lượng dịch vụ, kỹ năng quản trị và năng lực cạnh tranh của An Giang cũng như Đặc khu Phú Quốc, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai.

"Hội nghị Cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực và quốc tế. Là điểm đến của các nhà đầu tư và khách du lịch toàn cầu. Là động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển cả vùng ĐBSCL. Là cơ hội để khẳng định tầm nhìn, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, gắn kết sâu hơn với mạng lưới hợp tác APEC và chuỗi giá trị toàn cầu", Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định.

Trao đổi với các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo "nói đi đôi với làm". Không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai.

Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành, kiến tạo môi trường, thủ tục thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển, làm giàu cho quê hương, đất nước, "coi thành công của doanh nghiệp chính là thành công của An Giang, của Việt Nam".

Quy hoạch phải thực sự mở đường cho phát triển, kiến tạo thay vì quản lý

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, điều quan trọng trong công tác quy hoạch chính là tầm nhìn, ý tưởng, định hướng phải thực sự đi vào cuộc sống. Thông qua chương trình hành động, các dự án cụ thể, có cơ chế chính sách khả thi, nguồn lực được bố trí phù hợp và một bộ máy tổ chức thực hiện đủ năng lực, trách nhiệm và quyết tâm.

Vì vậy, để quy hoạch An Giang thực sự mở đường cho phát triển, là kiến tạo thay vì quản lý, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị An Giang cần chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hơn nữa trong quá trình triển khai tốt các quy hoạch của tỉnh, gắn với chỉnh trang đô thị, "đảo xanh, biển sạch" để phục vụ cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027 và những năm tiếp theo; báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền.

An Giang cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là khẩn trương cụ thể hóa, điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL và quy hoạch tỉnh An Giang thông qua các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, danh mục dự án ưu tiên, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, kế hoạch sử dụng đất và cơ chế triển khai rõ ràng, khả thi. Khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Phú Quốc thời hạn đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065 để phù hợp với yêu cầu phát triển dài hạn của Đặc khu Phú Quốc và có tính chất đô thị biển đảo, vai trò của quốc gia, quốc tế. Phải gắn chặt quy hoạch với kế hoạch đầu tư công trung hạn, lấy đầu tư công làm vốn mồi để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực quan trọng, trụ cột.

Thứ hai, tập trung cao độ mọi nguồn lực và tạo điều kiện để triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Tinh thần là không chỉ phục vụ APEC 2027 thành công, mà phải để lại nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc và An Giang, với tầm nhìn 50 năm và dài hơn nữa. Biến những công trình phục vụ APEC thành những khoản đầu tư bước đệm cho tương lai chứ không chỉ là những công trình sử dụng một vài lần.

Thứ ba, quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở phát triển, trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường năng lực thực thi công vụ. Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ. Từ giải quyết thủ tục sang giải quyết kết quả cho người dân và doanh nghiệp. Từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản trị rủi ro. Không để tình trạng dự án treo, quy hoạch treo, thủ tục kéo dài làm mất cơ hội của các nhà đầu tư.

Thứ tư, tập trung nghiên cứu, xác lập mô hình tăng trưởng phù hợp để đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy tiềm năng, thế mạnh của An Giang về nông nghiệp và dịch vụ. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển theo chiều sâu và bền vững các ngành chủ lực có lợi thế cạnh tranh trong vùng và cả nước, như sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, khai thác, nuôi trồng thủy sản, vận tải, logistics, dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống, giải trí... Từng bước định hướng, khuyến khích phát triển các động lực tăng trưởng mới, có khả năng tạo chuyển biến rõ nét và tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao như kinh tế nuôi biển, công nghiệp chế biến thực phẩm, sản xuất năng lượng sạch, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khu thương mại tự do, y tế, chăm sóc sức khỏe, kinh tế số, chuyển đổi số, lập trình, phát triển trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển công nghệ chiến lược. Bảo đảm phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hài hòa và có trách nhiệm. Chú trọng đảm bảo hệ sinh thái tài nguyên, đất, nước, rừng, biển, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định để phát triển An Giang bền vững hơn.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm để thực hiện các mục tiêu phát triển mới. Chú trọng tổng kết, đánh giá, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, đặc biệt là Đặc khu Phú Quốc. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo có tư duy đổi mới, sáng tạo, năng lực tổ chức thực hiện, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đi đôi với kết quả triển khai quy hoạch, thu hút đầu tư, giải ngân vốn, xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực cán bộ và kết quả hoàn thành công việc của cán bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Chính phủ luôn luôn khuyến khích, tạo điều kiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, cam kết lâu dài, ổn định và bền vững. An Giang đang có cơ hội rất rõ, định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị rất cao.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, với tỉnh An Giang, chung tay kiến tạo các giá trị mới, không gian phát triển và tương lai phát triển mới không chỉ cho An Giang mà cho cả đất nước trên tinh thần hài hòa các lợi ích vì mục tiêu chung của quốc gia, dân tộc.

Với khát vọng phát triển mạnh mẽ, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và các dân tộc tỉnh An Giang, cùng với sự đồng hành của các bộ, ngành Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng An Giang sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, không chỉ trở thành điểm sáng mới của vùng ĐBSCL mà còn trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia trong chặng đường mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước, đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với khát vọng tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm của đất nước.

* Tại Hội nghị, tỉnh An Giang đã công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 29 dự án với tổng vốn đầu tư 161.908 tỷ đồng; ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng để nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.



