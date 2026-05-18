Bảng lương viên chức khi lương cơ sở tăng từ 1/7

Theo Anh Văn | 18-05-2026 - 07:20 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Với mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng từ 1/7, lương viên chức cao nhất là 20,24 triệu đồng và thấp nhất gần 3,8 triệu đồng, chưa tính phụ cấp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng/tháng (tăng 8% so với mức lương cơ sở hiện nay).

Với mức lương cơ sở mới này, thu nhập của viên chức sẽ tăng tương ứng theo hệ số lương. Trong đó, nhóm viên chức A3.1 như kiến trúc sư cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp, định chuẩn viên cao cấp, giám định viên cao cấp, bác sĩ cao cấp, giáo sư - giảng viên cao cấp, dược sĩ cao cấp... có mức lương cao nhất là 20,24 triệu đồng/tháng (hiện nay là 18,7 triệu đồng).

Ở nhóm thấp nhất, viên chức loại C3 (ngạch Y công) sẽ có mức lương 3,795 triệu đồng/tháng (tăng từ khoảng 3,5 triệu đồng hiện nay).

Dưới đây là bảng lương viên chức dự kiến từ ngày 1/7/2026:

A3 - Nhóm 1 (A3.1)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 6,20 15.686.000
2 6,56 16.596.800
3 6,92 17.507.600
4 7,28 18.418.400
5 7,64 19.329.200
6 8,00 20.240.000

A3 - Nhóm 2 (A3.2)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 5,75 14.547.500
2 6,11 15.458.300
3 6,47 16.369.100
4 6,83 17.279.900
5 7,19 18.190.700
6 7,55 19.101.500

A2 - Nhóm 1 (A2.1)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 4,40 11.132.000
2 4,74 11.992.200
3 5,08 12.852.400
4 5,42 13.712.600
5 5,76 14.572.800
6 6,10 15.433.000
7 6,44 16.293.200
8 6,78 17.153.400

A2 - Nhóm 2 (A2.2)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 4,00 10.120.000
2 4,34 10.980.200
3 4,68 11.840.400
4 5,02 12.700.600
5 5,36 13.560.800
6 5,70 14.421.000
7 6,04 15.281.200
8 6,38 16.141.400

A1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 2,34 5.920.200
2 2,67 6.755.100
3 3,00 7.590.000
4 3,33 8.424.900
5 3,66 9.259.800
6 3,99 10.094.700
7 4,32 10.929.600
8 4,65 11.764.500
9 4,98 12.599.400

B

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 1,86 4.705.800
2 2,06 5.211.800
3 2,26 5.717.800
4 2,46 6.223.800
5 2,66 6.729.800
6 2,86 7.235.800
7 3,06 7.741.800
8 3,26 8.247.800
9 3,46 8.753.800
10 3,66 9.259.800
11 3,86 9.765.800
12 4,06 10.271.800

C1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 1,65 4.174.500
2 1,83 4.629.900
3 2,01 5.085.300
4 2,19 5.540.700
5 2,37 5.996.100
6 2,55 6.451.500
7 2,73 6.906.900
8 2,91 7.362.300
9 3,09 7.817.700
10 3,27 8.273.100
11 3,45 8.728.500
12 3,63 9.183.900

C2

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 2,00 5.060.000
2 2,18 5.515.400
3 2,36 5.970.800
4 2,54 6.426.200
5 2,72 6.881.600
6 2,90 7.337.000
7 3,08 7.792.400
8 3,26 8.247.800
9 3,44 8.703.200
10 3,62 9.158.600
11 3,80 9.614.000
12 3,98 10.069.400

C3

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 1,50 3.795.000
2 1,68 4.250.400
3 1,86 4.705.800
4 2,04 5.161.200
5 2,22 5.616.600
6 2,40 6.072.000
7 2,58 6.527.400
8 2,76 6.982.800
9 2,94 7.438.200
10 3,12 7.893.600
11 3,30 8.349.000
12 3,48 8.804.400

Ngoài ra, bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết trong bài viết bảng lương công chức từ 1/7 để nắm rõ các mức lương sau khi điều chỉnh.

Theo Anh Văn

VTC News

Chính thức: Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu/tháng từ 1/7/2026

Loạt trụ cầu vượt dần thành hình tại nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6

Đặc khu lớn nhất Việt Nam vừa chứng kiến một kỷ lục hơn 1,6 triệu tỷ đồng, đứng trước cơ hội lịch sử

Cận cảnh siêu dự án đường ven biển hơn 6.500 tỷ nối TP.HCM với Lâm Đồng

Loạt cầu vượt thép gần 1.000 tỉ giảm kẹt xe trên trục Ba Tháng Hai

Công bố Quy hoạch tỉnh An Giang: Không gian mới - Tầm nhìn mới - Thành công mới

