Điều chỉnh hướng tuyến 2 cầu vượt khi thông xe đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Theo Nguyễn Tuấn | 18-05-2026 - 10:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cầu vượt Hàm Nghi và Phùng Hưng tại phường Tam Phước đến tháng 6 mới đưa vào sử dụng, chủ đầu tư điều chỉnh hướng tuyến tại hai khu vực này

17 giờ hôm nay (18-5) bắt đầu tổ chức thông xe 16 km Dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Võ Nguyên Giáp đến nút giao Long Thành.

Dự án thành phần 2 và 3 đã được đưa vào khai thác từ ngày 29-4. Khi đoạn còn lại hoàn thành, toàn tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức thông xe.

Trong giai đoạn đầu khai thác chỉ cho xe ô tô con dưới 9 chỗ ngồi di chuyển trên tuyến đường cao tốc (đồng bộ với Dự án thành phần 2, 3). Chưa tổ chức lưu thông đối với các loại phương tiện khác. Tốc độ khai thác tạm thời: Tốc độ tối đa 80 km/h; tốc độ tối thiểu 60 km/h.

Việc tổ chức thông xe hiện nay là phương án khai thác tạm thời trong quá trình hoàn thiện dự án nhằm phục vụ nhu cầu lưu thông của người dân. Hiện nay, tuyến chính và hệ thống an toàn giao thông đã hoàn thành; riêng các hạng mục đường đầu cầu vượt ngang, đường gom và một số hạng mục phụ trợ khác vẫn đang tiếp tục được triển khai thi công, hoàn thiện theo kế hoạch.

Đối với tổ chức giao thông kết nối dân cư hai bên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại Km4+443 (đường Hàm Nghi) và tại Km6+154 (đường Phùng Hưng).

Phương án lưu thông qua khu vực cầu vượt ngang Km4+443 (đường Hàm Nghi) như sau: Tất cả các phương tiện lưu thông theo hướng từ khu dân cư Thiên Bình trên đường Hàm Nghi ra Quốc lộ 51.

Di chuyển trên đường Hàm Nghi đi vào đường song hành bên trái cầu vượt ngang, rẽ trái vào đường gom của dự án, tiếp tục đi dọc tuyến khoảng 0,6 km đến đường số 6 (Khu Công nghiệp Tam Phước), sau đó rẽ phải để ra Quốc lộ 51 và tổ chức lưu thông theo chiều ngược lại tương tự.

Phương án lưu thông qua khu vực cầu vượt ngang Km6+154 (đường Phùng Hưng) như sau: Đối với các phương tiện lưu thông theo hướng từ Trảng Bom trên đường Phùng Hưng ra Quốc lộ 51, lưu thông đến Km1+600 đường Phùng Hưng rẽ vào đường số 3 (Khu Công nghiệp Tam Phước).

Tiếp tục lưu thông khoảng 1,2 km đến đường số 6 (Khu Công nghiệp Tam Phước), sau đó di chuyển ra Quốc lộ 51.

Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao Động

