Bảng lương chi tiết của công chức khi tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7: Vị trí nào sẽ nhận được hơn 25 triệu đồng/tháng?

Hoàng Nguyễn | 18-05-2026 - 08:54 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2026, mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng/tháng.

Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng từ 01/7/2026

Nghị định số 161/2026/NĐ-CP áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội được Nhà nước giao nhiệm vụ và lực lượng vũ trang từ trung ương đến cấp xã.

Các đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở gồm: cán bộ, công chức; viên chức; người lao động hợp đồng được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP; người làm việc trong biên chế hội được ngân sách hỗ trợ; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan công an; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong bảng lương, mức phụ cấp, mức sinh hoạt phí, hoạt động phí và các khoản trích hưởng theo quy định pháp luật. Từ ngày 01/7/2026, mức lương cơ sở mới là 2.530.000 đồng/tháng.

Trước 01/7/2026, mức lương cơ sở đang được áp dụng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP là 2.340.000 đồng/tháng (từ 01/7/2024).

Bảng lương cán bộ, công chức năm 2026

Hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức, đang được tính lương theo công chức: Lương = Hệ số x mức lương cơ sở . Trong đó, hệ số lương được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng chính thức được triển khai từ 01/7/2026, thì bảng lương của cán bộ, công chức năm 2026 cụ thể như sau:

Bậc lương

Hệ số

Từ 1/7/2026

Chuyên gia cao cấp

Bậc 1

8,8

22.246.000

Bậc 2

9,4

23.782.000

Bậc 3

10,0

25.300.000

Công chức loại A3 (nhóm A3.1)

Bậc 1

6,2

15.686.000

Bậc 2

6,56

16.596.799

Bậc 3

6,92

17.507.600

Bậc 4

7,28

18.418.400

Bậc 5

7,64

19.329.200

Bậc 6

8,0

20.240.000

Công chức loại A3 nhóm A3.2

Bậc 1

5,75

14.547.500

Bậc 2

6,11

15.458.300

Bậc 3

6,47

16.369.100

Bậc 4

6,83

17.279.900

Bậc 5

7,19

18.190.700

Bậc 6

7,55

19.101.500

Công chức loại A2 nhóm A2.1

Bậc 1

4,4

11.132.000

Bậc 2

4,74

11.992.200

Bậc 3

5,08

12.852.400

Bậc 4

5,42

13.712.600

Bậc 5

5,76

14.572.800

Bậc 6

6,1

15.433.000

Bậc 7

6,44

16.293.200

Bậc 8

6,78

17.153.400

Công chức loại A2 nhóm A2.2

Bậc 1

4,0

10.120.000

Bậc 2

4,34

10.980.200

Bậc 3

4,68

11.840.400

Bậc 4

5,02

12.700.599

Bậc 5

5,36

13.560.800

Bậc 6

5,7

14.421.000

Bậc 7

6,04

15.281.200

Bậc 8

6,38

16.141.400

Công chức loại A1

Bậc 1

2,34

5.920.200

Bậc 2

2,67

6.755.100

Bậc 3

3,0

7.590.000

Bậc 4

3,33

8.424.900

Bậc 5

3,66

9.259.800

Bậc 6

3,99

10.094.700

Bậc 7

4,32

10.929.600

Bậc 8

4,65

11.764.500

Bậc 9

4,98

12.599.400

Công chức loại A0

Bậc 1

2,1

5.313.000

Bậc 2

2,41

6.097.300

Bậc 3

2,72

6.881.600

Bậc 4

3,03

7.665.899

Bậc 5

3,34

8.450.200

Bậc 6

3,65

9.234.500

Bậc 7

3,96

10.018.800

Bậc 8

4,27

10.803.099

Công chức loại B

Bậc 1

1,86

4.705.800

Bậc 2

2,06

5.211.800

Bậc 3

2,26

5.717.799

Bậc 4

2,46

6.223.800

Bậc 5

2,66

6.729.800

Bậc 6

2,86

7.235.800

Bậc 7

3,06

7.741.800

Bậc 8

3,26

8.247.799

Bậc 9

3,46

8.753.800

Bậc 10

3,66

9.259.800

Bậc 11

3,86

9.765.800

Bậc 12

4,06

10.271.799

Công chức loại C

Bậc 1

1,65

3.795.000

Bậc 2

1,83

4.250.400

Bậc 3

2,01

4.705.800

Bậc 4

2,19

5.161.200

Bậc 5

2,37

5.616.600

Bậc 6

2,55

6.072.000

Bậc 7

2,73

6.527.400

Bậc 8

2,91

6.982.799

Bậc 9

3,09

7.438.200

Bậc 10

3,27

7.893.600

Bậc 11

3,45

8.349.000

Bậc 12

3,63

8.804.400

 


Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

Cận cảnh cầu thuộc dự án 250 tỷ xây xong 'chỉ để ngắm'

Đặc khu lớn nhất Việt Nam vừa chứng kiến một kỷ lục hơn 1,6 triệu tỷ đồng, đứng trước cơ hội lịch sử

Toàn cảnh cầu đi bộ ‘lá dừa nước’ - biểu tượng mới của TPHCM

Bảng lương viên chức khi lương cơ sở tăng từ 1/7

Cận cảnh siêu dự án đường ven biển hơn 6.500 tỷ nối TP.HCM với Lâm Đồng

Loạt cầu vượt thép gần 1.000 tỉ giảm kẹt xe trên trục Ba Tháng Hai

