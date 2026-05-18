Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an yêu cầu tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang | 18-05-2026 - 15:32 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan Công an cho biết, nếu người vi phạm không đến giải quyết, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Mới đây, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng đã đăng tải thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông (từ ngày 7/5 đến ngày 13/5).

Danh sách bao gồm 13 trường hợp vi phạm, với hai lỗi vi phạm là người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định.

Sau khi đăng thông báo, lực lượng chức năng yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng tại địa chỉ: Tổ dân phố Sông Hiến 05, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

Danh sách các phương tiện vi phạm cụ thể như sau:

Nguồn: Công an tỉnh Cao Bằng

Các lỗi vi phạm trên bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thu hút gần 1.500.000 tỷ đồng vốn đầu tư, tỉnh có nhiều đặc khu nhất Việt Nam lên kế hoạch hiện thực hóa quy hoạch 'hiếm có', sẽ đăng cai 'siêu sự kiện' vào năm sau

Thu hút gần 1.500.000 tỷ đồng vốn đầu tư, tỉnh có nhiều đặc khu nhất Việt Nam lên kế hoạch hiện thực hóa quy hoạch 'hiếm có', sẽ đăng cai 'siêu sự kiện' vào năm sau Nổi bật

Thay đổi mới quan trọng sẽ có hiệu lực ngay trong kỳ khai thuế tới đây: Cá nhân, hộ kinh doanh lưu ý!

Thay đổi mới quan trọng sẽ có hiệu lực ngay trong kỳ khai thuế tới đây: Cá nhân, hộ kinh doanh lưu ý! Nổi bật

Hà Nội: Đề xuất đầu tư 45.600 tỷ nối dài tuyến metro 2A từ Hà Đông đi Xuân Mai

Hà Nội: Đề xuất đầu tư 45.600 tỷ nối dài tuyến metro 2A từ Hà Đông đi Xuân Mai

15:30 , 18/05/2026
Thủ tướng yêu cầu giải quyết ngay điểm nghẽn tài chính cho khoa học công nghệ

Thủ tướng yêu cầu giải quyết ngay điểm nghẽn tài chính cho khoa học công nghệ

15:00 , 18/05/2026
3 ngày nữa, hàng loạt tuyến phố sau tại Hà Nội tăng phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, cao nhất lên đến 400.000đồng/m2/tháng

3 ngày nữa, hàng loạt tuyến phố sau tại Hà Nội tăng phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, cao nhất lên đến 400.000đồng/m2/tháng

14:30 , 18/05/2026
Phụ nữ Việt Nam đối mặt "ba tầng áp lực"

Phụ nữ Việt Nam đối mặt "ba tầng áp lực"

14:11 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên