Trực tiếp (Tối nay, 18/5): Công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai

Đồng Nai rực rỡ cờ hoa trước lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện này. Buổi lễ được phát trực tiếp trên các nền tảng của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo chương trình, buổi lễ thực hiện công bố, trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tầm cao để chào mừng sự kiện này.

Trong ngày 18/5, học sinh các bậc từ mầm non đến trung học phổ thông tại 10 phường của thành phố Đồng Nai (Hố Nai, Trấn Biên, Biên Hòa, Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Long Bình, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước) được nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phân luồng giao thông, phục vụ tổ chức sự kiện.

Trong thời gian tổ chức lễ công bố, Đồng Nai cũng thông báo tạm cấm đường tại một số tuyến đường.

Theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Đồng Nai chính thức được thành lập từ ngày 30/4/2026, trở thành thành phố thứ 7 của cả nước.

Thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai; giáp Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên hơn 12,7 nghìn km2, quy mô dân số gần 5 triệu người, có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã.

Thành phố Đồng Nai hiện giữ vai trò là đầu mối liên kết trực tiếp các hành lang phát triển và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ, logistics được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại cùng với Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang được xây dựng và hoàn thiện với tiến độ nhanh, thành phố Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đô thị có tiềm năng phát triển lớn, đa trung tâm, đa chức năng, có tính lan tỏa mạnh trên phạm vi vùng phía Nam và cả nước.

Việc thành lập thành phố Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới không chỉ cho Đồng Nai mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực phía nam và cả nước. Đây là bước chuyển căn bản về mô hình phát triển và mô hình quản trị địa phương nhằm đưa Đồng Nai trở thành đô thị lớn, có chức năng chia sẻ, liên kết, tương hỗ cùng phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh, đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò là trung tâm kết nối kinh tế vùng và cửa ngõ hội nhập quốc tế, là hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh làm cơ sở định hướng không gian phát triển mới cho cả vùng Đông Nam Bộ theo kết luận của Bộ Chính trị.