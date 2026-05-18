Thay đổi mới quan trọng sẽ có hiệu lực ngay trong kỳ khai thuế tới đây: Cá nhân, hộ kinh doanh lưu ý!

Theo đó, Thông tư 50/2026 thay thế Mẫu số 01/TKN-CNKD, Mẫu số 01/CNKD, Mẫu số 01/BĐS, Mẫu số 02/BK-KTBĐS theo danh mục mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 18/2026 bằng Mẫu số 01/TKN-CNKD, Mẫu số 01/CNKD, Mẫu số 01/BĐS, Mẫu số 02/BK-KTBĐS ban hành kèm theo Thông tư 50/2026. Cụ thể:

- Mẫu số 01/TKN-CNKD Tờ khai đăng ký thuế đối với cá nhân kinh doanh;

- Mẫu số 01/CNKD Tờ khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh;

- Mẫu số 01/BĐS Tờ khai hoạt động chuyển nhượng bất động sản;

- Mẫu số 02/BK-KTBĐS Bảng kê tính thuế bất động sản.

Thông tư 50/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống, chưa nộp hồ sơ khai thuế quý I/2026 hoặc chưa gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo quy định tại Thông tư 18/2026 thì gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư 18/2026 chậm nhất là ngày 31/7/2026.

Các mốc thời hạn kê khai và nộp thuế năm 2026

Đối với các loại thuế kê khai theo tháng như thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế, phí bảo vệ môi trường, thời hạn nộp hồ sơ và nộp thuế được xác định theo nguyên tắc ngày 20 của tháng kế tiếp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp do trùng vào ngày nghỉ, thời hạn sẽ được điều chỉnh sang ngày làm việc tiếp theo.

Đối với các loại thuế kê khai theo quý, gồm thuế GTGT và thuế TNCN, thời hạn nộp hồ sơ và nộp thuế cũng được xác định theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Ngoài ra, đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 của cá nhân tự quyết toán, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 4/5/2026, do trùng với kỳ nghỉ lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

Để việc kê khai và nộp thuế diễn ra thuận lợi, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động rà soát thông tin, lập và nộp hồ sơ khai thuế điện tử sớm, tránh tình trạng dồn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp, có thể gây quá tải hệ thống.

Bên cạnh đó, thời hạn nộp tiền thuế cũng là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nếu phát sinh số thuế phải nộp. Trường hợp nộp chậm, người nộp thuế sẽ phải chịu tiền chậm nộp với mức 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp theo quy định.

Trong trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, người nộp thuế được khuyến nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.