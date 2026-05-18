Chính thức khởi công nhà máy điện gần 60.000 tỷ đồng, quy mô lớn nhất Bắc Trung Bộ do liên danh PV Power, NASU và đại gia Hàn Quốc đầu tư

Sáng 18/5, đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tỉnh Nghệ An chính thức khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai. Đây là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ hiện nay.

Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2026 với tổng vốn đầu tư khoảng 59.372 tỷ đồng.

Chủ đầu tư là liên danh gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và Tập đoàn năng lượng SK Innovation (Hàn Quốc).

Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên tổng diện tích hơn 152ha tại phường Tân Mai, Nghệ An, bao gồm cả đất liền và mặt biển, chưa tính khu vực đê chắn sóng dùng chung cho khu bến Đông Hồi.

Trong đó, diện tích đất liền khoảng gần 60ha, còn lại gần 100ha là khu vực ven biển và mặt nước.

Dự án được đầu tư với quy mô gồm nhà máy nhiệt điện LNG (sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng) công suất 1.500MW, sử dụng hai tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp (mỗi tổ 750MW), dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; đồng thời là dự án động lực quan trọng trong Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, tích cực hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương, liên danh nhà đầu tư và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong vùng dự án.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện ổn định, hiện đại, thân thiện môi trường cho hệ thống điện quốc gia mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, hạ tầng cảng biển; tạo việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao năng lực thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới. Đây cũng là dấu mốc quan trọng khẳng định quyết tâm của tỉnh Nghệ An trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Để Dự án triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Liên danh nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ để triển khai dự án khoa học, bài bản, đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan; bảo đảm đưa nhà máy vào vận hành phát điện trong năm 2030. Chỉ đạo các nhà thầu thi công tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động; thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân trong khu vực.

Đối với các Sở, ngành, địa phương của tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật; tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Sở Công Thương làm đầu mối chủ trì theo dõi, đôn đốc, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan bảo đảm tiến độ chung của dự án.