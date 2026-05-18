Ngay tháng sau, Việt Nam dự kiến hoàn thành công trình hơn 21.000 tỷ đồng có ballroom lớn nhất thế giới, soán ngôi Caesars Forum (Las Vegas)

Ngày 16/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra dự án trung tâm hội nghị APEC, đường tình 975, công trình mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là những công trình trực tiếp phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.

Đáng chú ý trong đó là Trung tâm Hội nghị APEC. Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực về tiến độ dự án, đại diện nhà đầu tư là Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc cho biết dự án có tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ thực hiện đạt 41,7% kế hoạch, cơ bản đúng tiến độ đề ra. Dự án dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6. Cùng với công trình Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, hàng loạt dự án khác như Nhà hát APEC, khách sạn lưu trú cao cấp, công trình phụ trợ… cũng đang được các nhà đầu tư khẩn trương triển khai.

Trung tâm Hội nghị APEC được xây dựng trên tổng diện tích sàn 157.375 m2, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, tích hợp đầy đủ các chức năng từ hội nghị, triển lãm, tiệc, nhà hàng đến không gian biểu diễn. Điểm nhấn đặc biệt là khu phòng hội nghị triển lãm vượt nhịp 81m không cột, sẽ “soán ngôi” ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum (Las Vegas).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nghe báo cáo về tiến độ dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Công trình có khả năng phục vụ tới 10.000 người cho các sự kiện lớn, cùng hệ thống ballroom 3.000 m2, hơn 30 phòng họp và trung tâm báo chí quốc tế đáp ứng 3.000 - 4.000 phóng viên. Bên cạnh đó là không gian dinner show 2.000 chỗ, nơi dự kiến trình diễn các show đẳng cấp quốc tế, tạo nên một tổ hợp hội nghị và giải trí quy mô và độc đáo hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, dự án Trung tâm Hội nghị APEC còn sở hữu hệ mái công trình có tổng khối lượng kết cấu thép lên tới 12.000 tấn, tương đương gần 100 máy bay Boeing. Trải rộng trên kích thước hơn 300 mét chiều dài và 165 mét chiều rộng và 40 mét cao, hệ mái được chia thành 13 nhịp kết cấu chính, mỗi nhịp nặng hàng trăm tấn. Riêng các nhịp đầu hồi có thể lên tới 722 tấn, trong khi các nhịp giữa dao động quanh mức 677 - 703 tấn, tạo thành một kết cấu liên hoàn với khẩu độ lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.

Để thi công hệ mái này, các cấu kiện được chia thành nhiều modul, trong đó có những modul nặng tới gần 250 tấn, được tổ hợp và lắp dựng bằng công nghệ kích rút thủy lực tiên tiến từ Hebetec (Thụy Sĩ), cho phép kiểm soát chính xác từng chuyển động trong quá trình thi công.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC với phần mái được lấy cảm hứng từ sóng biển (Ảnh: SunGroup)

Kết cấu phức tạp của phần mái được lấy cảm hứng từ những lớp sóng biển Phú Quốc, mái công trình được thiết kế uốn lượn, vươn rộng theo phương ngang, bao phủ không gian bên dưới mà không cần hệ cột đỡ trung tâm. Chính yêu cầu vượt nhịp lớn tới 81m cho phòng hội nghị lớn nhất thế giới, rộng 11.050 m2, đã đòi hỏi hệ kết cấu thép phải có khả năng chịu lực và phân bổ tải trọng đặc biệt lớn.

Vì vậy, toàn bộ phần mái được cấu thành từ hệ kết cấu thép đảm bảo độ vững chắc cho không gian không cột quy mô hàng đầu thế giới, vừa giữ được hình khối mềm mại như những con sóng, yếu tố tạo nên dấu ấn kiến trúc đặc trưng của công trình ven biển này.

Chủ động huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực đã kiểm tra tiến độ dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đại diện nhà đầu tư là Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời cho biết dự án có tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ các hạng mục cơ bản bám sát kế hoạch, trong đó một số hạng mục vượt tiến độ đề ra. Cụ thể, Nhà ga T2 đạt 38,8% kế hoạch, sân đỗ T2 đạt 30%, nhà ga VIP đạt 70% và đường cất hạ cánh số 2 đạt 90%. Theo kế hoạch, đường cất hạ cánh số 2 dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6/2026; nhà ga VIP hoàn thành vào ngày 30/9/2026; trong khi nhà ga T2 và sân đỗ T2 dự kiến hoàn thành vào ngày 30/12/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà cán bộ, kỹ sư, người lao động đang thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị quá trình triển khai dự án phải đúng pháp luật, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, phòng, chống tham nhũng.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng Thường trực đã kiểm tra tiến độ dự án đầu tư mở rộng đường tỉnh ĐT.975 với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện của các nhà thầu đạt 69,56% kế hoạch, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Dự án dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2026. Hiện nay, tỉnh An Giang đang tập trung triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật điện trong phạm vi dự án; xử lý một số công trình, dự án vi phạm về hệ thống thoát nước để khắc phục triệt để tình trạng ngập, úng tại một số đoạn đường.

Ngay tại công trường mở rộng đường tỉnh ĐT.975, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã họp nhanh với lãnh đạo Bộ Tài chính, tỉnh An Giang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhà thầu để đưa ra giải pháp xử lý những vấn đề còn tồn đọng liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật điện nằm trong phạm vi dự án đường tỉnh ĐT.975, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; đẩy nhanh tiến độ ngầm hoá hạ tầng điện trên các tuyến đường phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý, cùng với việc mở rộng, nâng cấp đường tỉnh ĐT.975, tỉnh An Giang phải chú ý chỉnh trang cảnh quan đô thị hai bên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nghe báo cáo về tiến độ dự án đầu tư mở rộng đường tỉnh ĐT.975 - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tại công trường các dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã động viên, tặng quà cho cán bộ, kỹ sư, người lao động đang làm việc. Thời gian qua, tỉnh An Giang đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc; chủ động huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các dự án hạ tầng thiết yếu, giao thông kết nối, trung tâm hội nghị, lưu trú, điện, nước, môi trường, chỉnh trang đô thị và các điều kiện phục vụ hội nghị. Công tác chuẩn bị được xác định là nhiệm vụ chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng, đồng thời gắn với mục tiêu phát triển Phú Quốc theo tầm nhìn dài hạn, bền vững, hiện đại.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành đã có nhiều chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc; đồng thời yêu cầu tỉnh An Giang phát huy cao hơn nữa trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm vật liệu, thủ tục đất đai, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật và cơ chế thực hiện các dự án cấp bách.

Tại cuộc họp với các bộ, ngành, tỉnh An Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, diễn ra ngày 23/4, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai theo tinh thần "vướng việc gì thì tháo gỡ việc đó", không để chậm trễ kéo dài, không làm gián đoạn tiến độ các dự án trực tiếp phục vụ Hội nghị; bảo đảm đúng yêu cầu kỹ - mỹ thuật, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đặc biệt là đối với nhóm công trình phục vụ trực tiếp Hội nghị.