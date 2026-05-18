Tất cả hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý điều này

Ngày 13/5/2026, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư được ban hành nhằm bảo đảm đồng bộ với quy định mới tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP của Chính phủ về việc nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân lên 1 tỷ đồng/năm.

Để giúp hộ kinh doanh trên địa bàn kịp thời nắm bắt và thực hiện đúng quy định mới, Thuế tỉnh Quảng Trị đã thông tin một số nội dung đáng chú ý liên quan đến chính sách quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, Thông tư số 50/2026/TT-BTC đã cập nhật phạm vi điều chỉnh theo khoản 6 Điều 13 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, thay thế cho quy định trước đây tại khoản 4 cùng điều luật.

Đồng thời, thông tư cũng dẫn chiếu, bổ sung các quy định liên quan tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 50 là quy định chuyển tiếp đối với nhóm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu nhỏ. Cụ thể, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống nhưng chưa nộp hồ sơ khai thuế quý I/2026 hoặc chưa gửi Thông báo số tài khoản ngân hàng theo mẫu số 01/BK-STK sẽ được gia hạn thời gian thực hiện đến chậm nhất ngày 31/7/2026.

Trước đó, theo quy định tại Thông tư số 18/2026/TT-BTC, thời hạn thực hiện là ngày 20/4/2026. Như vậy, nhóm hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống được kéo dài thêm hơn 3 tháng để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Thông tư số 50/2026/TT-BTC cũng điều chỉnh, thay thế một số mẫu biểu kê khai thuế nhằm phù hợp với chính sách thuế mới và tình hình thực tế. Trong đó, mẫu số 01/TKN-CNKD được sử dụng làm thông báo doanh thu hoặc tờ khai thuế năm; mẫu số 01/CNKD áp dụng đối với tờ khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; mẫu số 01/BĐS và mẫu số 02/BK-KTBĐS áp dụng đối với hoạt động cho thuê bất động sản.

Theo quy định mới, mẫu số 01/TKN-CNKD được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống, trong khi mẫu số 01/CNKD áp dụng đối với trường hợp có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định rõ về hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Theo đó, hồ sơ hoàn thuế sẽ được thực hiện thông qua Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/CNKD-TNCN-QTT.

Hộ kinh doanh cần rà soát lại diện kê khai thuế theo quy định mới

Từ những thay đổi nêu trên, cơ quan thuế lưu ý hộ kinh doanh cần chủ động rà soát, xác định lại đối tượng thuộc diện kê khai thuế theo quy định mới. Các hộ kinh doanh có doanh thu thực tế phát sinh từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm trước đây thuộc diện khai thuế theo quý bằng mẫu số 01/CNKD thì nay được chuyển sang nhóm chỉ thực hiện thông báo doanh thu năm theo mẫu số 01/TKN-CNKD và thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Đối với trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng đã kê khai và nộp thuế theo quy định cũ với ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng, cơ quan thuế sẽ thực hiện xử lý số thuế nộp thừa theo quy định hiện hành thông qua hình thức bù trừ nghĩa vụ thuế hoặc hoàn trả cho người nộp thuế.

Ngoài ra, hộ kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất cần lưu ý về hồ sơ hoàn thuế nộp thừa, hiện được thực hiện thông qua Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/CNKD-TNCN-QTT theo quy định mới.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp Thuế cơ sở quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.