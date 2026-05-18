Đề xuất đầu tư 265.000 tỷ đồng làm Vành đai 5 - Vùng Thủ đô có 6 làn xe

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định tuyến Vành đai 5 - Vùng Thủ đô có lộ trình đầu tư trước năm 2030. Để đảm bảo lộ trình thực hiện, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) và Liên danh tư vấn lập báo cáo tiền khả thi vừa trình Bộ Xây dựng Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, đề xuất sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 265.517 tỷ đồng, với tuyến chính cao tốc đầu tư quy mô 6 làn theo quy hoạch.

Theo đề xuất của tư vấn, Dự án đầu tư đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô có tổng chiều dài khoảng 340km (không bao gồm 33km đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; cao tốc Hà Nội - Lào Cai), điểm đầu Km0 (tương ứng Km367+100 đường Hồ Chí Minh), thuộc địa phận xã Yên Bài, thành phố Hà Nội; đểm cuối trùng điểm đầu. Dự án đi qua địa bàn 7 địa phương, bao gồm: Hà Nội (51km), Ninh Bình (36km), Hưng Yên (27km), TP Hải Phòng (63km), Bắc Ninh (49km), Thái Nguyên (36km) và Phú Thọ (78km).

Về quy mô đầu tư, tư vấn đề xuất tuyến chính cao tốc đầu tư quy mô 6 làn theo quy hoạch, riêng đoạn qua Thái Nguyên từ km248+124 đến đường cao tốc CT.07, quy mô 4 làn xe; tốc độ thiết kế 100 - 120km/giơ.

Đồng thời, các địa phương quy hoạch hệ thống đường song hành, cây xanh, vỉa hè. Tổng bề rộng mặt cắt ngang cả đường cao tốc và đường song hành, cây xanh tối thiểu 120m.

Với quy mô đầu tư như vậy, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 265.517 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư 81.356 tỷ đồng.

Việc đầu tư Dự án đầu tư đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trong khu vực phát triển năng động nhất của Việt Nam. Đồng thời đảm nhiệm trọng tăng tính kết nối và đồng bộ về hạ tầng giao thông cho Thủ đô Hà Nội với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng), việc đầu tư dự án nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân, mở ra cơ hội mới trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương, hoàn chỉnh mục tiêu quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đặt ra.

Mục tiêu cụ thể là đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và bảo đảm an toàn giao thông trên Vành đai 5; hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ các tuyến đường bộ cao tốc có năng lực lớn, an toàn giao thông và tốc độ cao trên hành lang vận tải các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng.

Qua dự án động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Dự án đầu tư đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô là dự án quan trọng quốc gia, tại Chương trình hành động Đại hội XIV của Đảng đã xác định tuyến Vành đai 5 là công trình quan trọng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030. Vì vậy, việc nghiên cứu, đầu tư Vành đai 5 trong giai đoạn 2026 - 2030 là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và quy hoạch có liên quan.

Trước đó, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã xác định "Đến năm 2030, hoàn chỉnh các tuyến đường bộ cao tốc hướng tâm và các tuyến vành đai Vùng Thủ đô (ưu tiên Vành đai 4, Vành đai 5)".