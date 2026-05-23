Chủ tịch Cen Land Nguyễn Trung Vũ nói thẳng: Sắp tới, người nào có càng nhiều đất càng “run”, vì nguy cơ cung vượt cầu rất lớn

Ngày 22/5, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Tại đại hội, ông Nguyễn Trung Vũ – Chủ tịch HĐQT Cen Land đã chia sẻ nhiều định hướng chiến lược mới của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn.

Theo vị lãnh đạo Cen Land, nhiều năm trước ông từng nhận định khâu khó nhất trong chuỗi hoạt động bất động sản chính là bán hàng và đến nay điều đó càng thể hiện rõ nét hơn.

“Pháp lý dần được tháo gỡ, tài chính cũng không còn là vấn đề quá lớn, việc bán hàng khó đến mức nào. Và mọi người có thể thấy, khi nguồn cung trên thị trường quá lớn như hiện nay, người bán sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn”, ông Vũ nói.

Chủ tịch Cen Land cho rằng: “Điều đáng lo nhất của thị trường bất động sản hiện nay là nhiều người sở hữu rất nhiều bất động sản. Nhưng tôi nói luôn, người nào có càng nhiều đất càng run, vì nguy cơ cung vượt cầu trong thời gian tới là rất lớn”.

Tuy nhiên, ông cho rằng điều này sẽ không xảy ra với các dự án, khu đất có vị trí đẹp. “Muốn bất động sản có giá trị phải có dòng tiền, muốn có dòng tiền phải có dòng người, còn muốn có dòng người thì phải có hạ tầng và kết nối”, ông Vũ nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cen Land cho biết doanh nghiệp vốn hoạt động theo mô hình môi giới bất động sản truyền thống với lực lượng bán hàng lớn. Tuy nhiên, thị trường hiện nay đã thay đổi đáng kể so với trước đây.

Theo ông Vũ, giai đoạn trước, nguồn cung trên thị trường còn nhỏ giọt, nhiều người thậm chí “không cần quảng cáo” vẫn bán được hàng.

Tuy nhiên hiện nay, thị trường đã hoàn toàn khác khi nguồn cung ngày càng lớn, người mua có xu hướng thắt chặt chi tiêu, khiến việc bán hàng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, các chủ đầu tư khi mở bán đều yêu cầu nhà phân phối phải đặt cọc để giữ quỹ căn. Điều này khiến áp lực vốn gia tăng, trong khi biên lợi nhuận của mảng môi giới truyền thống ngày càng bị thu hẹp.

Ông Nguyễn Trung Vũ cho biết doanh nghiệp cũng đã đầu tư nguồn lực lớn và phân bổ dòng tiền tại nhiều dự án của các chủ đầu tư, đồng thời chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn trước. Từ thực tế này, doanh nghiệp quyết định thay đổi, tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực cốt lõi.

“Sau khi làm việc với các nhà đầu tư chiến lược, chúng tôi nhận ra cần tập trung vào ít trụ cột hơn để có thể đi sâu và vận hành hiệu quả hơn” , Chủ tịch Cen Land chia sẻ.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển dựa trên 3 trụ cột chính gồm phát triển, khai thác và vận hành bất động sản; dịch vụ và nền tảng công nghệ bất động sản; và cuối cùng là đào tạo và cung ứng nhân lực.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong chiến lược tái cấu trúc lần này là thay đổi mô hình phân phối. Bên cạnh đội ngũ môi giới truyền thống và hoạt động quảng cáo, Cen Land sẽ từng bước hợp tác với ngân hàng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo ông Nguyễn Trung Vũ, thay vì “đốt tiền” cho quảng cáo, doanh nghiệp muốn tận dụng nguồn dữ liệu sẵn có từ các tổ chức tài chính để tiếp cận khách hàng theo nhu cầu thực tế. Cách làm này vừa giúp tối ưu lợi nhuận, vừa gia tăng hiệu quả bán hàng và mở rộng hợp tác chia sẻ doanh thu với đối tác.

Một hướng đi mới khác được Cen Land nhấn mạnh là kế hoạch thành lập “Trung tâm hỗ trợ tái định cư cho người dân” vào tháng 6/2026 . Theo lãnh đạo doanh nghiệp, Hà Nội đang triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn, kéo theo nhu cầu tái định cư rất cao.

Theo đó, Cen Land sẽ hỗ trợ người dân tìm nơi ở tạm, thuê nhà hoặc bố trí các căn hộ sẵn có để giảm áp lực trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Tại một số dự án như Trường Xanh hay Bình Minh Garden, doanh nghiệp hiện vẫn còn quỹ căn trống có thể cho người dân thuê hoặc ở tạm.

“Khi có quan hệ thân thiết với khách hàng, có niềm tin với khách hàng, khách hàng sẽ quý doanh nghiệp hơn. Lúc đó chúng tôi mới bán nhà sau, vì phần lớn những người đó đều đã nhận tiền đền bù. Chúng tôi không bán theo dự án mà bán theo nhu cầu khách hàng”, ông Vũ nói.

Bên cạnh bất động sản, Cen Land cũng mở rộng sang lĩnh vực đào tạo và cung ứng nhân lực. Theo Chủ tịch Cen Land, nhiều dự án lớn hiện đang được triển khai đồng loạt, khiến thị trường rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực, nguồn lao động trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu.

Do đó, doanh nghiệp đang làm việc với Bangladesh và Myanmar – những thị trường có lực lượng lao động dồi dào, khả năng tiếng Anh khá tốt và mức thu nhập thấp hơn Việt Nam – để tuyển dụng, đào tạo lao động kỹ thuật rồi cung ứng cho thị trường trong nước.

Ông Vũ cho biết Cen Land hiện đã có hệ sinh thái gồm trường cao đẳng, kinh nghiệm xuất khẩu lao động cùng các giấy phép liên quan để triển khai lĩnh vực này. Dù chưa kỳ vọng đóng góp lớn ngay trong năm nay, nhưng lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng mảng nhân lực có thể mang về “hàng nghìn tỷ đồng doanh thu” trong tương lai.

Chia sẻ thêm về chiến lược đầu tư, vị Chủ tịch Cen Land cho biết doanh nghiệp hiện sở hữu một số dự án có vị trí chiến lược. Trong đó có dự án nằm trên mặt đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội), cạnh ga tuyến Metro số 2, quy mô gần 9.000 m2, bao gồm văn phòng, khách sạn 5 sao và 36 tầng chung cư.

Một dự án khác nằm gần hồ Đại Lải (Phú Thọ), với quy mô khoảng 50 ha cả mặt hồ, phần diện tích đất khoảng 37 ha đã được phê duyệt từ lâu và dự kiến sớm được cấp phép đầu tư để tái triển khai.

Ngoài ra, ông Vũ cũng tiết lộ Cen Land đang chuẩn bị ghi nhận dòng tiền từ dự án tại đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội). Dự án dự kiến khánh thành vào tháng 7 tới. Tại đây, Cen Land là cổ đông thiểu số và đã có kế hoạch rút vốn sau thời gian đầu tư từ năm 2017.

Theo lãnh đạo Cen Land, điểm chung của các dự án này là đều sở hữu vị trí có hạ tầng và khả năng kết nối tốt, đồng thời có tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.