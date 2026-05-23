Thế Giới Bất Động Sản phân phối dự án Vinhomes Saigon Park

Ngày 16/05, Vinhomes tổ chức sự kiện công bố đối tác phân phối toàn quốc cho dự án siêu đô thị tri thức tại Vinhomes Landmark 81, TP.HCM. Là đại lý phân phối F1 quan trọng, Thế Giới Bất Động Sản sẽ tích cực kết hợp cùng chủ đầu tư, phát triển Vinhomes Saigon Park phù hợp định hướng mở rộng thị trường, đưa thương hiệu Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Sau gần 10 năm nghiên cứu thị trường và theo sát dự án từ giai đoạn quy hoạch, doanh nghiệp đã mở 3 văn phòng và chi nhánh xung quanh khu vực dự án để sẵn sàng hỗ trợ triển khai. "Vinhomes Saigon Park là siêu đô thị tri thức hiện đại của Việt Nam. Đồng hành cùng dự án, chúng tôi không chỉ đóng vai trò phân phối, đưa sản phẩm đến gần khách hàng mà còn mong muốn góp phần thúc đẩy xu hướng đô thị hiện đại, bền vững, hướng tới một chuẩn mực sống hoàn toàn mới: nơi tri thức trở thành tài sản và công nghệ là nền tảng của sự phát triển", đại diện Thế Giới Bất Động Sản chia sẻ.

Vinhomes Saigon Park có quy mô 1080ha, được khởi công ngày 29/04/2026. Dự án được xem là một trong những quỹ đất đô thị hiếm hoi còn lại của thành phố, đủ lớn để hình thành một đô thị vệ tinh kiểu mẫu và được phát triển theo mô hình đại đô thị tích hợp (all-in-one). Cư dân được đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu hằng ngày chỉ trong vài phút di chuyển mà không cần ra khỏi khuôn viên, bao gồm: y tế, giáo dục, giải trí, thương mại…

Dự án hưởng lợi trực tiếp từ "cú hích" hạ tầng giao thông liên vùng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực Tây Bắc về trung tâm thành phố và các vùng lân cận. Các trục giao thông huyết mạch tạo đòn bẩy trực tiếp cho dự án bao gồm: vành đai 3, vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Bên cạnh đó còn có các công trình trọng điểm như mở rộng quốc lộ 22, đặc biệt là tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương tạo ra phương thức di chuyển công cộng hiện đại và nhanh chóng, giải quyết triệt để bài toán giao thông trong tương lai.

Ngoài lợi thế hạ tầng, Vinhomes Saigon Park còn sở hữu hệ sinh thái giáo dục - tri thức quy mô lớn. Dự án dành hơn 150 ha để phát triển quần thể trường đại học trong nước và quốc tế. Ngoài ra dự án còn sở hữu chuỗi tiện ích với hơn 70 công viên cây xanh trải khắp dự án; công viên nước VinWonder 22,7ha, công viên rừng bách thảo 27ha, sân golf 36 lỗ quốc tế; hệ thống y tế & giáo dục chuẩn quốc tế… Dự án hứa hẹn trở thành một đại đô thị sinh thái, khu đô thị đại học quốc tế đẳng cấp và là điểm sáng kinh tế - bất động sản lớn nhất tại khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

Thành lập năm 2008, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thế Giới Bất Động Sản hoạt động trong lĩnh vực phân phối, đầu tư và phát triển bất động sản. Hơn 12 năm qua, doanh nghiệp duy trì quan hệ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Vingroup và tham gia phân phối nhiều dự án quy mô như Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City, Grand World Phú Quốc, Vinhomes Green City, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Bên cạnh vai trò bán hàng, doanh nghiệp từng bước tham gia một số khâu trong chuỗi giá trị dự án như tư vấn đầu tư, xây dựng, hoàn thiện và hỗ trợ khai thác vận hành.

Trong chiến lược phát triển thời gian tới, Thế Giới Bất Động Sản định hướng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, tích hợp từ môi giới, tư vấn đầu tư, phát triển dự án đến quản lý vận hành. Doanh nghiệp đồng thời mở rộng mạng lưới chi nhánh tại Hà Nội, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM nhằm đón đầu nhu cầu nhà ở và đầu tư tại các khu vực giãn dân.

Về công nghệ, công ty tiếp tục đẩy mạnh số hóa quy trình, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý khách hàng, qua đó nâng cao trải nghiệm và hiệu quả vận hành sàn giao dịch. Kế hoạch chuyển đổi số cũng được đẩy nhanh trong các khâu quản lý - vận hành nhằm chuẩn hóa quy trình và tối ưu chi phí. Song song, đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản về thị trường, pháp lý và dịch vụ khách hàng, hướng đến cung cấp sản phẩm có hồ sơ pháp lý minh bạch, phù hợp với nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục đồng hành cùng Vingroup và các đối tác trong việc phát triển các dự án quy mô, đồng thời tăng cường năng lực quản trị và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Chiến lược xuyên suốt đơn vị theo đuổi là xây dựng những không gian sống hiện đại, tiện ích và đảm bảo tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Thông tin liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Thế Giới Bất Động Sản

Đối tác chiến lược tư vấn và phân phối dự án Vinhomes Saigon Park

Trụ sở: 133-135 Lương Định Của, phường An Khánh, TP.HCM

Chi nhánh 01: Số 107B đường Thanh Niên (đối diện cầu tạm qua dự án)

Chi nhánh 02: Ngã ba Nguyễn Văn Bứa – Thanh Niên

Chi nhánh 03: Đầu đường Thanh Niên (gần cầu Bông, hướng quốc lộ 22 rẽ vào)

Hotline: 0979 222 888