Khu căn hộ Phú Đông SkyOne chính thức cất nóc

Sáng ngày 20/5/2026, Lễ cất nóc dự án Phú Đông SkyOne đã diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đại diện UBND phường Dĩ An, đại diện Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông, Tổng thầu thi công, Tổng thầu thi công hoàn thiện cùng các đơn vị tư vấn, đối tác chiến lược và đông đảo khách hàng quan tâm dự án.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, công trình đã hoàn thành 30/30 tầng, chính thức hoàn thiện giai đoạn thi công kết cấu. Sau 2.000.000 giờ lao động an toàn, 100% hạng mục thi công đã được triển khai đồng bộ và đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng qua từng giai đoạn, hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng.

Ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ rằng cột mốc cất nóc là thành quả bước đầu trong tiến độ và chất lượng của dự án.

Đằng sau thành công này là sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng định hướng. Chủ đầu tư cũng trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và nỗ lực bền bỉ của các đối tác đồng hành. Chính sự phối hợp chặt chẽ của các bên đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tiến độ và giá trị của dự án.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển sản phẩm với trọng tâm không ngừng nâng cấp về chất lượng, đồng thời duy trì kỷ luật thi công xuyên suốt trong quá trình triển khai. Khi các tiêu chuẩn này được đảm bảo, công trình sẽ vận hành bền vững về sau", ông Phúc chia sẻ thêm.

Ở góc độ sản phẩm, Phú Đông SkyOne được định hướng trở thành khu nhà ở thương mại vừa túi tiền chất lượng cao dành cho người trẻ và các gia đình trẻ đang làm việc tại TP.HCM và khu vực lân cận.

Cũng tại sự kiện, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, đã gửi lời chúc mừng đến chủ đầu tư và đánh giá cao chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Theo ông, ngay từ những dự án đầu tiên, Công ty Phú Đông đã lựa chọn Dĩ An là khu vực trọng điểm triển khai dự án, đón đầu xu hướng giãn dân và hạ tầng kết nối liên vùng. Đặc biệt, Phú Đông SkyOne đang sở hữu vị trí nổi bật, nằm trong "bán kính bạc" kết nối ga metro chưa đến 1km. Ông cũng ghi nhận những đóng góp thực tiễn của doanh nghiệp khi phát triển các dòng căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, qua đó góp phần tạo cơ sở để Hiệp hội nghiên cứu, đề xuất cơ chế phát triển nhà ở thương mại với mức giá phù hợp cho đại đa số người dân.

Khu căn hộ Phú Đông SkyOne sở hữu vị trí kết nối thuận tiện khi chỉ mất 20 phút di chuyển vào trung tâm, 25 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất và 10 phút sang phường Thủ Đức sôi động. Trong đó, tuyến metro số 1 nối dài về Bình Dương được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng kết nối của dự án trong tương lai.

Các căn hộ được thiết kế linh hoạt, tối ưu công năng với 100% căn có ban công và lô gia riêng biệt, đón gió và ánh sáng tự nhiên, phù hợp với khí hậu đô thị.

Không gian sống tại đây không chỉ gói gọn trong căn hộ, mà được mở rộng thành hệ sinh thái tiện ích đa tầng. Toàn bộ hơn 30 tiện ích nội khu được bố trí theo phương thẳng đứng, tạo nên nhịp sống tận hưởng liền mạch.

Điểm nhấn nổi bật là "Sky Garden" ở tầng thượng, nơi mở ra trải nghiệm thư giãn ở độ cao hơn 100m, được ví như "khu vườn trên không" độc đáo giữa lòng đô thị. Tại đây, chuỗi tiện ích thư giãn được thiết kế hài hòa, đáp ứng nhu cầu cho mọi thế hệ: từ không gian BBQ ấm cúng, góc ngắm bình minh – hoàng hôn đầy cảm xúc, đến khu đọc sách giữa thiên nhiên, vườn thiền thư giãn cho người lớn tuổi và góc vui chơi dành cho người trẻ. Xen kẽ là vườn hoa sắc màu, lối dạo bộ xanh mát, mang đến sự khoáng đạt và đầy cảm hứng để mỗi khoảnh khắc trong ngày đều trở thành một trải nghiệm đáng giá.

Trong khi đó, tiện ích tầng 4 được bố trí để phục vụ nhu cầu sức khỏe và kết nối, với hồ bơi nước ấm, phòng gym hiện đại, Jacuzzi, khu vui chơi trẻ em và phòng sinh hoạt cộng đồng rộng rãi. Ở tầng trệt, tiện ích siêu thị và trường mầm non giúp cư dân tiết kiệm tối đa thời gian mua sắm và đưa đón con trẻ mỗi ngày.

Sau cột mốc cất nóc, dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện với các hạng mục kỹ thuật, nội thất và tiện ích được triển khai đồng bộ. Phú Đông SkyOne dự kiến bàn giao nhà vào năm 2027, hướng đến mục tiêu đón cư dân về ở theo đúng tiến độ đề ra.