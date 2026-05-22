Legacy 66: Điểm chạm di sản – Định danh đẳng cấp thượng lưu tại lõi di sản Chợ Lớn

Bất chấp "cơn gió ngược" từ lãi suất, dòng tiền và tâm lý thận trọng của người mua…, nhiều doanh nghiệp lớn vẫn chủ động mở rộng quỹ đất, triển khai dự án và tái cấu trúc chiến lược phát triển, qua đó giữ nhịp thị trường và từng bước định hình chu kỳ tăng trưởng mới.

Dù vậy, thị trường vẫn có sự lệnh pha mạnh mẽ: 85% nguồn cung mới đổ dồn về phía Đông, trong khi khu Tây và khu Nam lại hiếm hoi các dự án mới. Nhu cầu ở vùng lõi đô thị thì vẫn neo cao do sự thuận tiên trong đi lại mỗi ngày, giảm thời gian di chuyển do kẹt xe.

Ở diễn biến khác, từ năm 2020, Uỷ ban Nhân dân TPHCM đã dừng cấp mới giấy phép cho dự án tại quận 1, quận 3. Hệ quả, thị trường tồn tại một lượng lớn nhu cầu định cư tại các quận gần trung tâm như quận 5, quận 6...

Riêng quận 5 còn được biết đến là "khu phố người Hoa" - nơi tập trung đông cư dân, người mua bán tấp nập. Vùng đất này, giá trị không chỉ tính bằng mét vuông, mà bằng bề dày văn hóa và dòng chảy giao thương hàng thế kỷ.

Tại đây, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành vừa chính thức ra mắt "siêu phẩm" gần như là di sản cuối cùng của trung tâm Chợ Lớn - Legacy 66, mang đến cơ hội cuối cùng để sở hữu "vị thế kim cương" tại lõi thương mại lâu đời nhất Việt Nam.

Tọa lạc tại số 66 Tân Thành, phường Chợ Lớn, TPHCM, Legacy 66 sở hữu vị trí "vàng" tại lõi trung tâm với hai mặt tiền hiếm có. Dự án mang thông điệp ‘‘Di sản trong lòng di sản" hướng tới việc khơi dậy những giá trị văn hóa đặc trưng của khu vực Chợ Lớn sầm uất.

Được biết, Legacy 66 có tổng diện tích gần 4000 m², cung cấp ra thị trường 348 sản phẩm bao gồm căn hộ cao cấp và shophouse thương mại - dịch vụ. Không chạy theo số lượng đại trà, chủ đầu tư tâm huyết kiến tạo Legacy 66 theo phong cách Boutique Luxury.

Đây không chỉ là nơi để ở, mà là một tác phẩm nghệ thuật với số lượng giới hạn chỉ duy nhất 323 căn hộ. Không gian tiện ích tại Legacy 66 được tổ chức thông minh để cư dân sống thuận tiện mà vẫn riêng tư - đủ đầy cho mọi nhu cầu, nhưng luôn giữ sự tinh tế và "vừa vặn" của một chuẩn sống trung tâm.

Bên cạnh hệ thống tiện ích nội khu đa dạng được vận hành bởi Savills, cư dân Legacy 66 còn được hưởng tiện ích xung quanh như hai chợ truyền thống lớn An Đông và Kim Biên, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ cách 300 mét đi lại…

Đặc biệt, trong bối cảnh quỹ đất nội thành ngày càng khan hiếm, Legacy 66 xuất hiện như một nguồn cung chất lượng cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Chưa kể từ lâu, thị trường bất động sản trung tâm TPHCM đã không còn quỹ đất mới, đặc biệt là tại khu vực mang đậm giá trị lịch sử như Quận 5. Do đó, sự ra mắt của Legacy 66 được ví như mảnh ghép di sản cuối cùng ngay tại "trái tim" Chợ Lớn.

Ở diễn biến khác, tâm lý tài chính cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định việc xuống tiền sở hữu căn hộ của khách hàng, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức hiện nay. Một thống kê mới nhất từ chuyên gia Kinh tế - Tài chính đã chỉ ra tâm lý người mua nhà hiện đã thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước. Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, tâm lý khách hàng cũng trở nên thận trọng hơn. Thay vì quyết định đầu tư dựa trên kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, người mua hiện dành nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin, so sánh các dự án và đánh giá uy tín, năng lực triển khai của chủ đầu tư trước khi xuống tiền.

Sự thay đổi trong hành vi người mua đang khiến thị trường phân hóa rõ nét hơn. Những sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt ở phân khúc giá dễ tiếp cận, vẫn duy trì khả năng hấp thụ tốt hơn mặt bằng chung. Trong khi đó, phân khúc cao cấp chịu áp lực lớn hơn do mức giá cao và "độ nhạy" với lãi suất.

Nắm bắt xu hướng dịch chuyển trong nhu cầu và tâm lý thị trường, chủ đầu tư dự kiến đưa sản phẩm ra thị trường với mức giá từ 119 triệu đồng/m², hướng đến nhóm khách hàng đề cao giá trị thực, chất lượng phát triển và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn với định vị tương xứng giữa giá trị vị trí và tiềm năng gia tăng dài hạn.Dự án còn được đồng hành bảo trợ tài chính từ các ngân hàng hàng đầu như Vietcombank, MB Bank và VietinBank với lãi suất hợp lý.

Về chất lượng sống, sự hợp tác của các đối tác chiến lược trong lĩnh vực xây dựng Tập đoàn Delta và quản lý vận hành quốc tế (Savills Vietnam) không chỉ đảm bảo tiến độ triển khai mà còn minh chứng cho tâm huyết của chủ đầu tư trong việc kiến tạo một không gian sống bền vững.

Với nền tảng được đầu tư đồng bộ từ vị trí, quy hoạch, chất lượng phát triển đến hệ tiện ích và pháp lý, đại diện chủ đầu tư cho biết dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư ngày càng khắt khe của thị trường hiện nay "Sở hữu loạt đặc điểm nổi trội từ vị trí đắc địa, pháp lý rõ ràng đến tiện ích hoàn thiện, mỗi căn hộ tại Legacy 66 không chỉ là một sản phẩm bất động sản, mà còn là tổ ấm, là nơi bắt đầu những hành trình hạnh phúc của mỗi gia đình".