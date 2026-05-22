Xu hướng dịch chuyển an cư kiến tạo cực sống mới tại Bắc Giang (cũ)

Nhu cầu an cư đang dịch chuyển theo các cực công nghiệp – hạ tầng phát triển

Giai đoạn 2020 - 2025, Bắc Giang (cũ) liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng công nghiệp, duy trì GRDP hai con số nhiều năm liên tiếp. Riêng năm 2024, GRDP toàn tỉnh tăng gần 14%, tạo động lực phát triển đồng bộ cho hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế và các cực công nghiệp trọng điểm. Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ đã góp phần nâng cao chất lượng sống, từ đó kéo theo xu hướng dịch chuyển dân cư đến những không gian sống hiện đại, đồng bộ và chất lượng hơn.

Đáng chú ý, theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh triển khai từ năm 2025, Bắc Ninh và Bắc Giang hợp nhất thành "siêu tỉnh công nghiệp" lớn nhất miền Bắc. Trong đó, Bắc Giang trở thành trung tâm chính trị - hành chính mới, đóng vai trò hạt nhân điều phối phát triển khu vực. Điều này không chỉ tạo thêm dư địa tăng trưởng cho hạ tầng và kinh tế đô thị mà còn thúc đẩy xu hướng dịch chuyển dân cư về các khu vực sở hữu vị trí kết nối thuận lợi, gần trung tâm phát triển mới.

Dòng cư dân hiện có xu hướng lựa chọn những khu vực sở hữu hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện và chất lượng sống cao hơn

Theo các chuyên gia, khi đô thị bước vào chu kỳ phát triển sâu hơn, nhu cầu nhà ở thường dịch chuyển theo các cực tăng trưởng mới. Thay vì chỉ ưu tiên vị trí trung tâm, dòng cư dân hiện có xu hướng lựa chọn những khu vực sở hữu hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện và chất lượng sống cao hơn.

Trong giai đoạn đầu của làn sóng dịch chuyển an cư, phía Nam Bắc Giang (cũ) phía Nam Bắc Giang (cũ) đã trở thành tâm điểm hút cư dân nhờ lợi thế về hạ tầng giao thông, hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ và tốc độ đô thị hóa phát triển sớm, cùng sự hiện diện của các cực công nghiệp lớn.

Động lực lớn đến từ hệ thống cao tốc, quốc lộ, các tuyến kết nối liên vùng cùng sự mở rộng của các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám… giúp khu vực này nhanh chóng hình thành nhịp sống đô thị sôi động, thu hút lượng lớn chuyên gia và lao động chất lượng cao đổ về sinh sống.

Bên cạnh đó, khu vực phía Nam cũng ghi nhận sự phát triển nhanh của thương mại, giáo dục, y tế và các tiện ích phục vụ đời sống. Đây được xem là nền tảng thúc đẩy nhu cầu ở thực và hình thành cộng đồng cư dân ổn định hơn.

Tuy nhiên, khi mật độ cư trú ngày càng gia tăng, mặt bằng giá bất động sản tại phía Nam Bắc Giang (cũ) cũng liên tục thiết lập ngưỡng cao hơn. Chính vì vậy, đây được xem là tiền đề khiến dòng dân cư tiếp tục dịch chuyển theo các trục phát triển kế tiếp – nơi vẫn đảm bảo khả năng kết nối nhưng sở hữu dư địa phát triển lớn hơn trong tương lai.

Một cực an cư mới dần hình thành tại Bắc Giang (cũ)

Trong bức tranh đó, khu Đông Nam Bắc Giang (cũ) đang dần nổi lên như cực tăng trưởng đón sóng an cư mới. Nếu phía Nam Bắc Giang (cũ) nhanh chóng thiết lập mặt bằng phát triển cao hơn nhờ lợi thế hạ tầng - công nghiệp, thì Đông Nam lại được xem là lựa chọn cân bằng hơn giữa vị trí, khả năng kết nối và dư địa an cư dài hạn.

Khu vực này sở hữu lợi thế kết nối nhanh tới trung tâm TP Bắc Giang cũ, cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, đồng thời chỉ mất vài phút di chuyển đến GO Mall hay Aeon Mall. Hệ thống chợ đầu mối, trường học, bệnh viện và phố đi bộ cũng hiện hữu trong bán kính khoảng 6 km, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống cho cư dân.

Công viên ALUNA - Khu đô thị mới kề cận Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang

Đây cũng là khu vực vẫn duy trì mức giá "mềm" hơn so với các khu vực phát triển sớm, phù hợp với nhu cầu ở thực của nhóm cư dân trẻ và lực lượng lao động chất lượng cao đang gia tăng nhanh chóng.

Khảo sát thị trường thời điểm đầu năm 2026 cho thấy, giá nhà đất tại trung tâm Bắc Ninh đang ở quanh mức 150 - 200 triệu đồng/m2. Tại Bắc Giang (cũ), giá nhiều tuyến trung tâm cũng đã dao động 100 - 150 triệu đồng/m2. Thậm chí, nhiều vị trí đẹp tại các khu đô thị lớn đã vượt ngưỡng 150 triệu đồng/m2. Trong khi đó, khu Đông Nam Bắc Giang (cũ) hiện mới phổ biến ở mức 40 - 70 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, lợi thế quỹ đất lớn cùng khả năng kết nối liên vùng cũng đang tạo nền tảng để khu vực này hình thành các khu đô thị quy mô lớn và hệ sinh thái sống đồng bộ trong tương lai.

Khu đô thị mới dẫn dắt chuẩn sống xanh được ưu tiên lựa chọn tại Phường Bắc Giang

Không chỉ mở rộng về quy mô, xu hướng phát triển đô thị tại khu Đông Nam cũng đang dịch chuyển theo hướng ưu tiên chất lượng sống, không gian xanh và hệ tiện ích đồng bộ. Đây được xem là tiền đề để khu vực dần hình thành các khu đô thị mới theo mô hình hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng cao của cộng đồng cư dân trẻ và lực lượng lao động chất lượng cao.

Báo cáo xu hướng thị trường của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), các đô thị công nghiệp vệ tinh Hà Nội sẽ tiếp tục là tâm điểm tăng trưởng của thị trường bất động sản giai đoạn 2026 - 2030, đặc biệt tại những khu vực có lợi thế hạ tầng liên kết, quỹ đất và khả năng thu hút cộng đồng chuyên gia, lao động chất lượng cao.

Trong bối cảnh trung tâm hành chính mới cùng các cực công nghiệp tiếp tục mở rộng, nhiều chuyên gia cho rằng chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của Bắc Giang (cũ) sẽ không còn tập trung tuyệt đối vào các khu vực đã phát triển mạnh, mà chuyển dần sang những cực tăng trưởng mới có khả năng hình thành cộng đồng cư dân bền vững và hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh.

Theo đó, khu Đông Nam đang được đánh giá là cực tăng trưởng mới của thị trường nhờ hội tụ đồng thời các yếu tố: mức giá còn "mềm", khả năng kết nối liên vùng, quỹ đất phát triển lớn và tiềm năng đón sóng giãn dân trong dài hạn. Với đà phát triển công nghiệp, hạ tầng và đô thị hiện nay, khu vực này được dự báo sẽ trở thành một trong những tâm điểm an cư mới của TP. Bắc Giang (cũ) trong tương lai.