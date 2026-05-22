Điều gì thu hút giới đầu tư lựa chọn Lusso d’Arte thuộc Lusso Saigon WorldHotels Residences?

Nhà mặt tiền đại lộ, Metro dừng trước cửa

"Vị trí, vị trí, vị trí" – kim chỉ nam của giới đầu tư chuyên nghiệp trước khi quyết định xuống tiền một dự án bất động sản. Bởi câu chuyện các dự án gia tăng giá trị nhờ hưởng lợi từ mặt tiền đại lộ lớn và tuyến Metro, từ lâu đã không còn là kỳ vọng mà đã trở thành thực tế của thị trường.

Ông Võ Ngọc Hoà (Phường Long Bình, TP.HCM) cho biết lý do để ông lựa chọn Lusso d’Arte là vì dự án sở hữu tới 300m mặt tiền quốc lộ 13 (đại lộ 60m TP.HCM).

"Khi một hạ tầng trọng điểm hình thành, tất yếu kéo theo tốc độ dịch chuyển dân cư và mật độ kinh doanh. Đại lộ càng sầm uất thì sẽ càng đắt giá. Quốc lộ 13 chính là một trong các tuyến hạ tầng trọng điểm phía Nam, được Thành phố ưu tiên đầu tư. Như vậy, những dự án như La Pura nói chung và Lusso d’Arte nói riêng với vị trí mặt tiền, phát triển đô thị All-in-One, có trung tâm thương mại trong nội khu,… sẽ là nhóm hưởng lợi sớm nhất nhờ khả năng khai thác thương mại, cho thuê nhộn nhịp. Từ đó, gia tăng gia trị tài sản là điều hoàn toàn có thể kỳ vọng", ông Hoà chia sẻ..

Trong chuyến khảo sát thực địa đầu tháng 5 vừa rồi, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng phần tuyến đoạn còn lại trước ngày 30/7 để sớm khởi công dự án nâng cấp, mở rộng trục đại lộ 60m này.

Trước đó, đoạn qua dự án La Pura đã hoàn thành mở rộng, giao thông thông thoáng, di chuyển thuận tiện. Theo kế hoạch trục đại lộ 60m mới TP.HCM sẽ hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2028, đúng thời điểm bàn giao toàn dự án.

Bên cạnh đó, lợi thế "Metro trước cửa" cũng được xem như một lớp cộng hưởng giá trị với vị trí mặt tiền. Trên thế giới, các bất động sản nằm gần Metro thường có khả năng giữ giá và tăng giá ổn định hơn nhờ nhu cầu ở thực lớn, tính thanh khoản cao và khả năng khai thác cho thuê dài hạn. Đáng chú ý tại TP.HCM, khi quỹ đất đẹp ngày càng khan hiếm, những dự án vừa bám đại lộ lớn vừa có trạm Metro trước nhà như Luso d’Arte gần như không còn nhiều.

Trải nghiệm sống như khách sạn quốc tế và đậm chất nghệ thuật

Nếu vị trí mặt tiền đại lộ mang tiềm năng gia tăng giá trị thì cách quy hoạch và phát triển sản phẩm như khách sạn quốc tế góp phần tạo cảm xúc và niềm tự hào của chủ nhân mỗi khi trở về nhà.

Dự án đầu tư sảnh đón với trần cao lên đến 8m - một trong các sảnh đón cao nhất tại TP.HCM, thiết kế không gian như triển lãm nghệ thuật, cùng cách bố trí các khu vực Cigar Lounge, Business Center sang trọng, thích hợp cho chủ nhân đón tiếp khách quý.

Những khu vườn nghệ thuật trên mây cũng là điểm nhấn thu hút cộng đồng cư dân có gu và yêu nghệ thuật

Tại Lusso d’Arte, chủ nhân sẽ được trải nghiệm nghệ thuật sống độc đáo với phương pháp nghỉ dưỡng tại gia theo phương thẳng đứng (Vertical Resort). Chỉ một nút bấm thang máy, tầng 20 chào đón chủ nhân bằng hồ bơi Infinity Skypool đẹp nhất thành phố dưỡng lành La Pura; hay những khu vườn trên tầng mái đa phong cách nghệ thuật như: Rococo, Phục Hưng, Baroque,…

Đáng chú ý, Lusso d’Arte thừa hưởng loạt tiện ích All-in-One của thành phố dưỡng lành La Pura. Có thể kể đến như: trường học tiêu chuẩn quốc tế, phòng khám Nhật, trung tâm thương mại 3 tầng Lusso Plaza, các tuyến phố mua sắm phong cách Nhật - Hàn - Việt,…

Giới chuyên gia bất động sản cho rằng, giữa khu vực quy tụ số lượng doanh nghiệp FDI lớn nhất TP.HCM cùng gần 45.000 chuyên gia nước ngoài sẵn có, Lusso d’Arte nắm giữ tiềm năng cho thuê hấp dẫn. Bởi tệp khách này đã quen với chuẩn sống cao cấp, All-in-One tại các đô thị lớn trên thế giới. Đồng thời, họ sẵn sàng trả mức thuê cao hơn 20 - 50% chỉ để có môi trường sống đúng gu.

Quản lý vận hành bởi WorldHotels danh tiếng toàn cầu

Bộ sưu tập Lusso d’Arte tại Lusso Saigon được phát triển với sự đồng hành của WorldHotels Residences, thuộc hệ thống BWH Hotels, mang đến những chuẩn mực và trải nghiệm sống đậm dấu ấn khách sạn quốc tế cho dự án.

Với 80 năm di sản toàn cầu, danh mục hiện diện của BWH Hotels tại Việt Nam hiện gồm 7 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, tiêu biểu như Caravelle Saigon – WorldHotels Elite, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc và Best Western Premier Marvella Nha Trang.

Chính sự đồng bộ về tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu đang tạo nên sức hút đặc biệt cho khách hàng và nhà đầu tư Lusso d’Arte. "Tôi từng ở nhiều khách sạn quốc tế thuộc hệ thống của WorldHotels trong các chuyến công tác nước ngoài. Đó cũng chính là lý do tôi chọn Lusso d’Arte vì với tiêu chuẩn chung của WorldHotels Residences, khi trở về nhà tôi sẽ được trải nghiệm nghệ thuật sống mỗi ngày, không đơn thuần là ở trong một căn hộ cao cấp", một khách hàng nước ngoài lựa chọn Lusso d’Arte chia sẻ.

Quản lý vận hành bởi WorldHotels giúp nhà đầu tư yên tâm về giá trị tài sản

Ở góc độ đầu tư, bà Đậu Thị Hằng (Phường Lái Thiêu – TP.HCM) cho rằng, việc đầu tư vào Lusso d’Arte với quản lý vận hành WorldHotels như tấm khiên bảo vệ vững chắc cho tài sản.

"Điều tôi đánh giá cao là khả năng quản lý và vận hành bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ chất lượng dịch vụ, đến việc chăm chút không gian sống đều được duy trì đồng bộ, giúp giữ được độ mới cho căn hộ và hình ảnh sang trọng ngay cả sau 5 - 10 năm sử dụng. Đây là yếu tố rất quan trọng để bảo toàn giá trị tài sản cũng như tạo sức hút lâu dài cho dự án", bà Hằng nhấn mạnh.

Từ những tiêu chí được giới đầu tư ưu tiên lựa chọn, có thể thấy khẩu vị trú ẩn dòng tiền đang dịch chuyển, ưu tiên dự án sở hữu đồng thời vị trí tâm điểm, phát triển sản phẩm hướng tới người dùng cuối và quản lý vận hành quốc tế. Bởi chính sự hội tụ lợi thế này sẽ hình thành nên cộng đồng cư dân chất lượng, từ đó tăng khả năng giữ giá trị tài sản theo thời gian.