Siêu dự án đô thị ven sông hơn 460.000 tỷ ở Đồng Nai đã có nhà đầu tư

UBND TP. Đồng Nai đã phê duyệt thông tin dự án và nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc), còn gọi là Phân khu Đại Phước 1.

Đây được xem là dự án đô thị quy mô lớn, đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho xã Đại Phước nói riêng và đô thị Nhơn Trạch nói chung.

Một khu đô thị ven sông tại TP Đồng Nai

Mục tiêu của dự án là hình thành một khu đô thị thông minh ven sông theo hướng hiện đại, sinh thái, khoa học và đổi mới sáng tạo. Dự án hướng tới xây dựng không gian sống văn minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị hiện đại. Đồng thời, khu đô thị cũng được kỳ vọng tạo nên môi trường đầu tư hấp dẫn, góp phần thu hút thêm nhiều dự án phát triển vào khu vực trong tương lai.

Dự án được UBND TP Đồng Nai phê duyệt Nhà đầu tư là Liên Danh Công ty Cổ phần Sunshine R&D, Công ty Cổ phần Sunshine Dream House, Công ty Cổ phần Noblex Hub Finance và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển OKC.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 944,7 ha, quy mô dân số dự kiến gần 129.000 người. Trong đó, diện tích đất dành cho phát triển nhà ở khoảng 223 ha, bao gồm nhà ở thấp tầng, cao tầng và nhà ở hỗn hợp. Tổng số căn nhà ở thương mại dự kiến khoảng 36.117 căn với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 12,84 triệu m².

Ngoài khu nhà ở, dự án còn được quy hoạch đồng bộ nhiều hạng mục hạ tầng xã hội và tiện ích công cộng như trường học, bệnh viện, công trình văn hóa, thương mại - dịch vụ, khu du lịch, thể dục thể thao, công viên cây xanh và bãi đỗ xe. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hạ tầng chung của khu vực.

Đối với nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội, nhà đầu tư sẽ thực hiện theo hình thức nộp bằng tiền theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và các quy định liên quan.

Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 463.416 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 443.211 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Phần chi phí dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến khoảng 20.205 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai dự án là 7 năm kể từ ngày quyết định phê duyệt thông tin dự án và nhà đầu tư có hiệu lực. Khi hoàn thành, khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị Nhơn Trạch, đáp ứng nhu cầu nhà ở, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động địa phương theo hướng dịch vụ - đô thị hiện đại.

Siêu dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước theo quy hoạch phân khu được duyệt khoảng 944,7682 ha, trong đó: Đất nhóm nhà ở diện tích khoảng 222,9746 ha chiếm tỷ lệ 23,6%; Đất dịch vụ - công cộng bao gồm đất dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở diện tích khoảng 44,6337 ha, chiếm tỷ lệ 4,7% và dịch vụ công cộng cấp đô thị diện tích khoảng 75,9637 ha, chiếm tỷ lệ 8,0%;

Đất công viên cây xanh bao gồm: Cây xanh cấp đơn vị ở diện tích khoảng 46,4062 ha, chiếm tỷ lệ 4,9% và cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị diện tích khoảng 147,5973 ha, chiếm tỷ lệ 15,6%. Đất bãi xe chiếm tỷ lệ 1,8%; Đất hạ tầng kỹ thuật cấp đô thị, chiếm tỷ lệ 0,9%; Đất thương mại dịch vụ cấp vùng chiếm tỷ lệ 3,6%...