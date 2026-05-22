Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam sắp có thêm khu kinh tế cửa khẩu quốc tế hơn 56.000ha, là đầu mối quan trọng với Lào

Ngọc Lan | 22-05-2026 - 10:51 AM | Bất động sản

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là cửa ngõ giao thương và đầu mối giao thông quan trọng trong nước và quốc tế.

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. (Ảnh: BHT)

Vừa qua, BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được định hướng phát triển trở thành khu kinh tế cửa khẩu quốc tế văn minh, hiện đại, năng động; là cửa ngõ giao thương và đầu mối giao thông quan trọng trong nước và quốc tế; giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có tổng diện tích tự nhiên 56.685 ha, bao gồm 3 đơn vị hành chính: xã Sơn Kim 1, xã Sơn Kim 2 và xã Sơn Tây.

Khu kinh tế có ranh giới phía Bắc giáp xã Sơn Hồng; phía Nam giáp xã Vũ Quang; phía Đông giáp xã Sơn Giang và phía Tây giáp tỉnh Bolikhămxay (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Trong đó, vùng lõi của khu kinh tế gồm 9 phân khu chức năng với diện tích khoảng 23.411 ha, được quy hoạch theo các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, nông - lâm nghiệp, công nghiệp và đô thị. Quy hoạch được xác định theo hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2045.

Quy hoạch được xác định theo hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2045. Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm phát huy tổng hợp tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế cửa khẩu; tạo nền tảng để Cầu Treo phát triển năng động, hiệu quả và phù hợp hơn với bối cảnh phát triển mới.

Mục tiêu phát triển khu vực này là đầu mối giao thông quan trọng trên hành lang kinh tế Đông – Tây, đồng thời cũng là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với Lào và các quốc gia trong khu vực. Quyết định trên nêu rõ mô hình phát triển của khu kinh tế cửa khẩu được xây dựng theo hướng tổng hợp, đa lĩnh vực, bao gồm thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp, nông – lâm nghiệp, du lịch và đô thị.

Khu kinh tế này không chỉ đóng vai trò là trung tâm kinh tế mà còn được định vị để trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch và văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh, vùng Bắc Trung Bộ, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư một cách đồng bộ, hiện đại, và gắn với yêu cầu đảm bảo quốc phòng – an ninh.﻿

Ngọc Lan

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh loạt dự án phủ khắp Hà Nội như một đại công trường: Tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ, dự kiến hoàn thành trong năm nay

Toàn cảnh loạt dự án phủ khắp Hà Nội như một đại công trường: Tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ, dự kiến hoàn thành trong năm nay Nổi bật

Sắp có thêm tuyến đường 1.500 tỷ, kết nối 2 siêu đô thị 3 tỷ USD của Vinhomes

Sắp có thêm tuyến đường 1.500 tỷ, kết nối 2 siêu đô thị 3 tỷ USD của Vinhomes Nổi bật

Cưỡng chế “biệt phủ” từng gây bức xúc ở Phú Quốc

Cưỡng chế “biệt phủ” từng gây bức xúc ở Phú Quốc

10:29 , 22/05/2026
Tỉnh vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sở hữu “đòn bẩy” sân bay Long Thành và FTZ 16 tỷ USD cho tham vọng trung tâm sản xuất và logistics của khu vực

Tỉnh vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sở hữu “đòn bẩy” sân bay Long Thành và FTZ 16 tỷ USD cho tham vọng trung tâm sản xuất và logistics của khu vực

10:09 , 22/05/2026
Căn hộ resort khu Nam tăng tốc về đích, dự kiến cất nóc vào tháng 6/2026

Căn hộ resort khu Nam tăng tốc về đích, dự kiến cất nóc vào tháng 6/2026

10:00 , 22/05/2026
Sự hiện diện có bản sắc định nghĩa phong vị sống thương gia tại The Magnolia

Sự hiện diện có bản sắc định nghĩa phong vị sống thương gia tại The Magnolia

10:00 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên